Liam Payne, ex One Direction, morre aos 31 anos, diz jornal argentino Cantor e compositor caiu do terceiro andar de um hotel em Palermo, e não resistiu Música|Do R7 16/10/2024 - 18h27 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h09 )

Liam Payne foi encontrado morto após cair de hotel Reprodução/Instagram

O cantor e compositor Liam Payne, ex One Direction, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (16) aos 31 anos. Segundo o jornal La Nacion, o cantor teria caído do terceiro andar de um hotel em Palermo, bairro nobre em Buenos Aires, na Argentina, e não resistiu aos ferimentos gravíssimos.

Ainda de acordo com o jornal argentino, a altura da queda seria em torno de 13 metros, e a polícia teria sido acionada para conter “um homem agressivo” que estaria sob o efeito de drogas ou álcool. Os agentes constataram a morte, confirmando depois que se tratava de Liam Payne.

Nas redes sociais, fãs ficaram chocados com a notícia e lamentaram a partida precoce e trágica do cantor. O nome de Liam chegou a ficar entre os mais comentados do X (antigo Twitter). “Um dia de luto para toda uma geração que cresceu apaixonada pelo One Direction”, escreveu uma pessoa. “Crescer escutando um artista, e saber da morte dele é chocante, é uma tristeza. Não acredito que o Liam morreu”, lamentou outra. “Obrigada, Liam, por tudo. Sua música viverá para sempre em meu coração”, postou mais uma.

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido. Em 2010, o cantor e compositor britânico participou do reality de talentos The X Factor, onde foi criado o grupo One Direction, formado por Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson.

A banda virou um fenômeno da música, alcançando sucesso não só no Reino Unido, como no Brasil e em outros países do mundo. Em 2011, a boy band lançou o álbum Up All Night, o primeiro a estrear em primeiro lugar na Billboard no Reino Unido.

O artista decidiu seguir carreira solo em 2016, e lançou músicas de sucesso como Strip That Down, Get Low e Stack It Up.

Em 2021, o cantor britânico surpreendeu os fãs brasileiros ao fazer uma apresentação em uma festa de 15 anos, em Goiás, Goiânia. Além do ex-integrante do One Direction, outros artistas como Zeeba, a banda Double You e Felipe Araújo estiveram no local.

No último dia 3 deste mês, surgiram especulações sobre um possível reencontro da boy band, que marcou uma geração, depois que Liam Payne foi visto na plateia de um show do ex-colega de banda Niall Horan, realizado em Buenos Aires, na Argentina. Em vídeos postados pelos fãs, Liam aparecia vibrando com a apresentação, e dançando ao som das músicas.