Nando Reis grava primeiro disco da carreira livre das drogas

O cantor e compositor Nando Reis afirmou que, pela primeira vez em mais de 40 anos de vida artística, gravou um disco totalmente livre do uso de álcool e drogas. A novidade conta com cerca de 30 músicas, boa parte delas inéditas, e marca um novo começo na vida do artista. Em momentos passados, ele admitiu ser dependente de drogas, beber desde os 13 anos e fazer parte dos Alcoólicos Anônimos. Veja!