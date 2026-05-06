Moacyr Franco puxa cabelo e beija fã em evento de homenagem às mulheres
Atitudes no evento em Santa Catarina geram críticas e repercussão negativa
Aos 89 anos, Moacyr Franco acabou chamando atenção por um motivo nada positivo durante uma homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Santa Catarina. O que era para ser um momento de reconhecimento e respeito às mulheres virou cena de desconforto, após vídeos mostrarem o artista puxando o cabelo de uma fã e dando um beijo em outra sem qualquer contexto apropriado.
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