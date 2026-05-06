Moacyr Franco puxa cabelo e beija fã em evento de homenagem às mulheres

Aos 89 anos, Moacyr Franco acabou chamando atenção por um motivo nada positivo durante uma homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Santa Catarina . O que era para ser um momento de reconhecimento e respeito às mulheres virou cena de desconforto, após vídeos mostrarem o artista puxando o cabelo de uma fã e dando um beijo em outra sem qualquer contexto apropriado.



