Macaulay Culkin diz que não fala com o pai há 30 anos: 'Ele era simplesmente o pior' Astro mirim de 'Esqueceram de Mim' expõe relação com Kit Culkin e motivo do afastamento após infância conturbada Famosos e TV|Do R7 01/04/2025 - 21h02 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h02 )

Macaulay Culkin expõe relação conturbada com o pai e diz que seu irmão também o ignora Reprodução/Instagram/@culkamania

O protagonista da franquia Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin, revelou nesta segunda-feira (31) que não fala com seu pai, Kit Culkin, há cerca de 30 anos. O ator explicou as motivações que o levaram a cortar relações durante sua participação no podcast americano Sibling Revelry.

“Uma das minhas primeiras lembranças sobre ele é pensar: ‘Quando eu crescer, não serei assim com meus filhos’. Agora que tenho meus próprios filhos, é como se isso viesse à tona”, disse Macaulay.

O ator de 44 anos é pai de Dakota, de 3 anos, e Carson, de 2, ambos de seu casamento com a atriz Brenda Song.

Por que a relação ficou ruim?

Ainda na infância, o ator alcançou um enorme sucesso, mas decidiu se afastar de Hollywood na adolescência e investir na carreira musical, mantendo uma vida mais discreta.

‌



Esse foi um dos principais motivos para deteriorar a sua relação com Kit Culkin, que gerenciava sua carreira nos primeiros anos e, segundo ele, abusava de seu poder sobre sua vida pessoal e profissional.

“Eu estava cansado. Lembro de ter falado para o meu pai sobre a minha exaustão, de que precisava de uma pausa. Ele disse que ia ver, mas continuavam vindo mais projetos e aí virou um trabalho no lugar de diversão, deixou de ser natural e virou uma obrigação”, afirmou.

‌



Seu pai controlava a carreira e a sua fortuna quando criança. Na época, o patrimônio do ator era avaliado em US$ 50 milhões (cerca de R$ 285 milhões no câmbio atual). A disputa judicial se tornou pública quando o ator processou o pai e buscou o direito de administrar o próprio dinheiro. “Ele era simplesmente o pior”, disse Macaulay.

Após anos longe das telas, Macaulay Culkin retornou à atuação em 2003, fazendo participações especiais na série Will & Grace e no filme Party Monster. Anos depois, fundou a banda de rock cômico The Pizza Underground, que parodiava músicas do Velvet Underground com letras sobre pizza.

‌



Atualmente, o ator comanda o site de cultura pop Bunny Ears, onde compartilha conteúdos humorísticos e de entretenimento.

Kieran Culkin também se afastou do pai

Assim como Macaulay, seu irmão Kieran, também se afastou do pai.

“Ele é um homem que teve sete filhos, agora tem quatro netos e nenhum deles quer nada com ele. Ele merece isso, sabe?”, disse Macaulay.

Seu irmão Kieran Culkin também se destacou como ator e foi premiado pela série Succession e o filme A Verdadeira Dor, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

