Carol Ribeiro é diagnosticada com esclerose múltipla aos 45 anos Apresentadora começou tratamento e afirma que não sente mais nada: ‘é como se a doença não existisse mais’ Famosos e TV|Do R7 01/04/2025 - 17h09 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h09 ) twitter

A apresentadora de 45 anos, falou sobre o seu diagnóstico e fez um alerta sobre os sintomas que a fizeram perceber que algo estava errado com seu corpo. Reprodução/Instagram/@Carolpita

A apresentadora e ex-modelo Carol Ribeiro, 45 anos, revelou durante um evento em São Paulo, na segunda-feira (31), que foi diagnosticada com esclerose múltipla e convive com a doença há algum tempo.

Durante o encontro, Carol falou sobre o seu diagnóstico e fez um alerta sobre os sintomas que a fizeram perceber que algo estava errado com seu corpo. Segundo a apresentadora, os incômodos começaram em 2023, mas a apresentadora acreditou se tratar da menopausa.

No entanto, Carol continuava a se sentir esquisita e decidiu realizar uma bateria de exames. “Quando os médicos fizeram a checagem de hormônios, estava tudo bem. Eu achava que iria enlouquecer. Eu pensava: ‘se isso é a menopausa, todas as mulheres vão enlouquecer’”, disse.

Logo após os exames, o diagnóstico de esclerose múltipla foi dado pelos médicos. Entre os sintomas mais comuns da doença estão o cansaço, problemas de visão, problemas de equilíbrio e coordenação, distúrbios emocionais e alterações na sensibilidade.

Tratamento

Após o diagnóstico, a apresentadora iniciou o tratamento com hormônios, terapia e exercícios físicos. “Eu não escutava o que meu corpo pedia e precisava, pois tinha outras prioridades. Agora tenho esse cuidado, de escutar meu corpo e saber o que preciso”, afirmou.

“Depois que comecei o tratamento, eu não sinto mais nada, é como se a doença não existisse mais. Por isso, é importante olhar para dentro de você, nem que seja alguns minutinhos na hora do banho ou do almoço”, finalizou.

Quem é Carol Ribeiro?

Carol Ribeiro foi modelo e desfilou para algumas das principais grifes de luxo. A partir de 2008, ela surgiu na TV como apresentadora de programas da antiga MTV. Em seguida, passou a apresentar realities e programas de viagem. Nos últimos anos, Carol era frequentemente vista no tapete vermelho em transmissões das principais premiações, como o Oscar.

A modelo é casada com o empresário Paulo Lourenço há quase 30 anos. Juntos, eles têm um filho, João, de 21 anos.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

