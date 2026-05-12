A Ira do Herdeiro: Rafa Sieg, Miriam Freeland e Werner Schünemann estão no elenco da série Atores fazem parte do núcleo da família do protagonista Manassés

Rafa Sieg, Miriam Freeland e Werner Schünemann estão no elenco da série Reprodução/Blog do Univer

A Ira do Herdeiro está com o elenco praticamente completo e além do protagonista Nicolas Vargas como Manassés, mais nomes foram divulgados pelo Blog do Univer.

Um rei raro, uma mãe de fé e um profeta fiel: conheça a família de Manassés

Antes da ira, existia uma família… Um rei diferenciado, uma mãe guiada pela fé e um profeta disposto a morrer pela verdade.

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A nova superprodução “A Ira do Herdeiro” mostrará os conflitos, dores e decisões que moldaram uma das trajetórias mais intensas da história de Judá.

E, para compor esse núcleo central, três nomes chegam ao elenco: Werner Schünemann, Rafa Sieg e Miriam Freeland.

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Rafa Sieg dará vida a Ezequias, que será apresentado como um rei raro: íntegro, respeitado e profundamente fiel a Deus. Mais do que um governante forte. Sua relação com o filho, Manassés (Pedro Lucas Macedo/Nicolas Vargas), será uma das bases emocionais da trama.

Ao seu lado está Hefzibá, que será interpretada por Miriam Freeland. De volta à casa, ela será a rainha de Judá e filha do profeta Isaías. Carinhosa, acessível e profundamente temente a Deus. Ela representa a fé que permanece de pé quando tudo ao redor é colocado à prova.

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Já Isaías, que será interpretado por Werner Schünemann, surge como uma das figuras mais poderosas da história. Respeitado pelo povo e pela família, o profeta não negocia princípios para agradar ninguém. Sua voz confronta reis, denuncia erros e insiste na verdade, mesmo quando isso exige sacrifício. O preço dessa postura? Você conhecerá em A Ira do Herdeiro.

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios, é escrita por Cristiane Cardoso e tem direção-geral de Carlos Manga Jr., com estreia prevista para 2027. A série tem parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.