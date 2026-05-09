A Ira do Herdeiro |Do R7

Anderson Di Rizzi faz de aula de montaria para A Ira do Herdeiro: ‘Dia de treinamento’ Ator vai interpretar Assur-Nãsir na nova série produzida pela Seriella Productions

Anderson Di Rizzi mostra habilidade em aula de equitação Reprodução/Instagram

Anderson Di Rizzi é mais um nome confirmado em A Ira do Herdeiro, nova série da Seriella Productions.

O ator já iniciou a preparação para viver Assur-Nãsir. Em publicação recente no Instagram, Anderson mostrou como funcionam as aulas de montaria para a superprodução. “Dia de treinamento”, escreveu na legenda.

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Veja:

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios, é escrita por Cristiane Cardoso e tem direção-geral de Carlos Manga Jr., com estreia prevista para 2027. A série tem parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.