Anderson Di Rizzi está no elenco da série A Ira do Herdeiro Ator vai interpretar Assur-Nãsir na nova superprodução da Seriella Productions

Anderson Di Rizzi é confirmado no elenco de A Ira do Herdeiro Reprodução/Instagram

Anderson Di Rizzi está confirmado no elenco da série A Ira do Herdeiro, de realização da Seriella Productions. O ator fará o personagem Assur-Nãsir na trama que será exibida pela Disney+, RECORD e Univer Vídeo.

Com 47 anos, o ator de Campinas tem 25 anos de carreira e deu vida a diferentes personagens na TV. Este será o primeiro trabalho de Rizzi em tramas bíblicas.

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Saiba mais sobre a série:

Inspirada na história bíblica de Manassés, herdeiro do trono de Judá, a trama acompanha o retorno do personagem a Israel anos após a morte de seu pai, o rei Ezequias. Consumido pela dor e pela revolta, Manassés enfrenta não apenas homens e reinos, mas trava sua batalha mais profunda contra o Deus a quem atribui a perda de tudo o que amava.

A Ira do Herdeiro, sem data de exibição definida ainda, contará a história do rei Manassés, que será vivido pelo ator Nicolas Vargas. Laura Dutra será Mesumelete, Isadora Ruppert, interpretará Iltani e Heloísa Honein, Serua-Etirat.

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De acordo com informações do Blog do Univer, Serua-Etirat é uma princesa vinda do coração do império inimigo, que entende como poucos o poder, o silêncio e o momento certo de agir.

Enquanto Manassés é um filho que, ao invés de fé, escolheu o confronto. Ainda jovem, ele vê seu mundo ruir — e decide que não vai aceitar isso em silêncio. Mas será que ele tomou a melhor decisão?

A nova produção da Seriella, com 20 episódios, tem direção-geral de Carlos Manga Jr.