Heloísa Honein brinca com noite agitada: ‘Garotas só querem ir ao cinema e pilotar motos’
Atriz interpreta Serua-Etirat em A Ira do Herdeiro, superprodução da Seriella Productions
Prestes a iniciar as gravações de A Ira do Herdeiro como Serua-Etirat, Heloísa Honein aproveitou o combo cinema e passeio de moto em grande estilo. A atriz compartilhou os registros nas redes sociais e escreveu:
“Garotas só querem ir ao cinema e pilotar motos”.
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Nos comentários foram inúmeros elogios. Uma escreveu: “Que escândalo de look”.
Enquanto outra disse: “Muito diva”.
Veja:
A Ira do Herdeiro tem 20 episódios escritos por Cristiane Cardoso e com direção-geral de Carlos Manga Jr. A série tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.