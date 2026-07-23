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A Ira do Herdeiro


Lucas Millions Dutra celebra vida no Rio de Janeiro: ‘Trabalhando na Cidade Maravilhosa’

Ator está no elenco da série A Ira do Herdeiro como Dov, filho de Shayna e Haruz

A Ira do Herdeiro|Do R7

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Lucas Millions Dutra celebra vida no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

No elenco de A Ira do Herdeiro como Dov, Lucas Millions Dutra tem aproveitado a vinda para o Brasil para as gravações da superprodução para conhecer o que o Rio de Janeiro tem a oferecer.

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Em uma publicação nas redes sociais, o ator, irmão da protagonista da série Laura Dutra, e nascido em Portugal, escreveu: “Primeiro mês vivendo e trabalhando na Cidade Maravilhosa. Obrigado a todos que fizeram isso acontecer e por me terem recebido tão bem”.


“Happy (Feliz) com meu mano aqui”, comentou Laura. Já o astro português Ricardo Pereira desejou sorte ao colega através de um emoji.

“Quem é esse carioca”, brincou um seguidor.


Veja:

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios escritos por Cristiane Cardoso e com direção-geral de Carlos Manga Jr. A série tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney+, RECORD e Univer Vídeo.

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