Nicolas Vargas, Laura Dutra e Heloísa Honein avaliam início das gravações de A Ira do Herdeiro: ‘Emocionante’ Atores destacam cenários, figurinos e sintonia da equipe no começo promissor do projeto

Nicolas Vargas, Laura Dutra e Heloísa Honein comentam início das gravações da série Divulgação/Seriella Productions

A Ira do Herdeiro iniciou as gravações oficialmente no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Em cena, os protagonistas Nicolas Vargas, Laura Dutra e Heloísa Honein começaram os trabalhos e compartilharam com o site oficial a sensação de entrar no set de um projeto tão grandioso.

“Foi emocionante. O figurino é maravilhoso, o Manga [diretor-geral da série] coloca uma música para criar uma atmosfera, e nos sentimos lá, somos transportados. E começamos muito bem, supertranquilos. A equipe é muito bacana, deu para sentir um entrosamento. Foi um belo primeiro dia e um sonho realizado”, revela Nicolas Vargas, o Manassés.

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Na primeira cena, quem também estava presente era Laura Dutra, intérprete de Mesulemete. A atriz destaca a importância da preparação para que o elenco chegue ao estúdio pronto para construir, de forma verossímil, as relações entre os personagens.

“A preparação com a Marcia Andrade e a Cris Bethencourt foi fundamental porque conseguimos construir a raiz de todas as motivações, mesmo do que não é dito, o subtexto. E todos estamos muito alinhados e quando estamos assim dá uma vontade muito grande começar. Foi o timing certo”, acredita.

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Laura também comenta como foi conhecer a cenografia da trama pela primeira vez: “A dinâmica está maravilhosa e a galera do set é impecável. Todos muito atentos e preocupados. Eu ainda não tinha visto o cenário e foi bem especial, marcante a primeira cena ter sido comigo”.

Assim como outros colegas de elenco, Heloísa Honein iniciou sua jornada em A Ira do Herdeiro com uma cena intensa de Serua-Etirat.

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“Como atriz é muito bom. Por mais que eu goste e acredite no processo, o ato de filmar, ir para o set, carrega uma realização. Vim para cá superfeliz, foi muito bom. E com uma cena que já vínhamos trabalhando há um tempo”.

Isadora Ruppert e Mariana Carraro comentam a emoção do início do projeto Divulgação/Seriella Productions

Brula em A Ira do Herdeiro, Mariana Carraro é a fiel escudeira de Heloísa na série. E a amizade entre elas é visível nos bastidores:

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“Toda a construção com ela está incrível porque criamos uma relação muito forte. E poder pisar naquele set, que está extraordinário, é a concretização do que o Manga e o Pablo falaram, desse inverno [temática da trama]. Foi muito especial”.

Animada para iniciar os trabalhos como Iltani, Isadora Ruppert não escondeu a emoção com o começo das gravações da série.

“A Iltani me traz muitas camadas, inteligente, racional e assertiva. E todos estamos de mãos dadas acreditando muito nesse projeto. E é uma responsabilidade [gravar nos primeiros dias], mas que eu encaro com leveza. Nossos diretores são pessoas muito queridas e afetuosas. É só o começo”, conclui.

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios escritos por Cristiane Cardoso e com direção-geral de Carlos Manga Jr. A série tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.