Humberto Martins, Nicolas Vargas, Laura Dutra e colegas do elenco de A Ira do Herdeiro exaltam grandiosidade da série em evento Atores e direção se reuniram antes do início das gravações no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions no Rio de Janeiro

Humberto Martins comenta chegada à RECORD Divulgação/Seriella Productions

O elenco e a equipe de A Ira do Herdeiro se reuniram no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, na zona oeste do Rio de Janeiro, para ouvir a direção antes do início das gravações do projeto.

Com previsão de início dos trabalhos no set para as primeiras semanas de junho, A Ira do Herdeiro traz como protagonistas Nicolas Vargas e Laura Dutra, além de grandes nomes como Humberto Martins e Miriam Freeland, com direção-geral de Carlos Manga Jr. e direção de Pablo Müller.

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O site oficial acompanhou tudo de perto e conversou com os atores sobre o encontro e a preparação para o começo do projeto que promete trazer uma visão diferente de Jerusalém ao público. Nicolas Vargas, o Manassés, destacou a importância do encontro de boas-vindas:

“É um deleite completo. Uma das coisas que são mais valiosas e atenciosas do nosso projeto é a alquimia das pessoas que estão juntas. O grupo se deu muito bem, e é um grande crédito à escolha de elenco. E estamos muito empolgados”.

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Em A Ira do Herdeiro, Nicolas trabalha novamente com os diretores Carlos Manga Jr. e Pablo Müller:

“Além de profissionais que admiro, são meus amigos. Existe uma confiança muito grande. E o que me traz isso é o carinho que eles têm, o tratamento, a intimidade e as nossas ideias são semelhantes. Eu me sinto muito em casa. E estar aqui na Seriella, é um dos poucos lugares que me senti tão acolhido e bem tratado. Sinto como se estivesse aqui há muito tempo. Estou muito empolgado”, garante.

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Laura Dutra chegou diretamente de Portugal para viver Mesulemete, par de Nicolas na trama: “É sempre bom ouvir a direção para entender o caminho e também dá uma energia para começar. Há um grande investimento na pré-produção, que é fundamental e raro de acontecer, e poder ter essa liberdade para ensaiar e experimentar é muito bom e dá mais vontade de botar em prática. Estamos muito alinhados e queremos fazer uma superprodução, com qualidade e verdade”.

Rafa Sieg, Nicolas Vargas e Miriam Freeland comentam parceria com diretor-geral Carlos Manga Jr. Divulgação/Seriella Productions

Na série, a atriz vai contracenar com o irmão, Lucas Millions Dutra, que vai interpretar Dov, e destaca o talento do caçula: “Acredito muito nele, é um ótimo ator e um ganho para a produção. A direção gostou do material dele, e está sendo um sonho para ele esse primeiro trabalho [no Brasil]”.

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Pelo lado assírio, Heloísa Honein promete mexer com Manassés como Serua-Etirat e demonstrou entusiasmo para o início das gravações:

“Estou descobrindo uma nova parte de mim com a Serua e cada vez que estudo e me aprofundo mais na personagem, entro em contato com a força dela. Para mim está sendo muito bom. Estou cada vez mais animada porque quero filmar”.

Na realeza assíria, Senaqueribe é interpretado por Humberto Martins, grande nome da dramaturgia brasileira em seu primeiro trabalho na Seriella e na RECORD. Ao site oficial, o ator comenta essa estreia:

“É como começar de novo, mas já em grande proporção de responsabilidade e em uma obra como essa que é um pedaço de uma aula de História de duas civilizações que dividiam quase que o mesmo espaço. E é grandioso. Estou muito feliz com a receptividade, o convite da direção e de toda a equipe e a importância do personagem”.

Humberto ainda é base de referência para o elenco, que sempre que pode o procura para ouvir um conselho de quem tem a experiência de décadas no audiovisual: “É uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, mas ao qual já sei como lidar, pois é referencial das atitudes, do dia a dia e do trabalho, correspondentes da concentração, disciplina e do tratamento entre os colegas”.

Estreante na TV após algumas participações, o público vai conhecer Felipe Nagy como Assurbanipal, um dos netos de Senaqueribe: “Mostra cada vez mais que o caminho que trilho como ator é muito nobre, que admiro muito. Sou muito grato por tudo que fiz até agora. Poder viver esse personagem em uma série tão grande, com atores em uma produção tão maravilhosa me enche de orgulho”.

Heloísa Honein e Laura Dutra demonstram ansiedade para entrar no set de A Ira do Herdeiro Divulgação/Seriella Productions

Do outro lado da realeza, desta vez em Judá, está Miriam Freeland, como Hefzibá, retornando à RECORD após dez anos e em seu primeiro trabalho na Seriella após um período morando em Portugal:

“Sempre falo que fui muito feliz aqui. Tem um clima muito ameno e agradável, e isso para mim faz toda a diferença. É o que eu escolho na minha vida. Estar aqui de novo é poder me reinaugurar também, com uma personagem que estou bem desafiada. É um projeto muito ousado”.

Como Ezequias, Rafa Sieg interpreta o pai de Manassés e é mais um nome a retomar a parceria com o diretor-geral após alguns anos:

“Eu fico encantado vendo como ele dirige os outros atores, a maneira como ele se comportava no set e como se dirigia a mim também. E acho que é sobre isso, confiança. E isso nos fortalece. Quando soube desse projeto, eu o procurei e disse que queria voltar a trabalhar com ele, porque a partir de um determinado momento você quer escolher estar com esse olhar, esse ambiente de trabalho, de estar junto e crescer”, elogia.

Para o diretor-geral, um dos grandes diferenciais que A Ira do Herdeiro vai apresentar ao público é a proposta de uma Jerusalém invernal, com neve, o tempo cinza e a luz fria, chamada de luz inglesa.

“O mais importante foi ter sinal verde para trazer uma visão que nos inspirou muito que é falar sobre um período pesado bíblico e, em cima disso, levamos propostas. E a possibilidade de fazer isso é sublime”.

Sobre Nicolas Vargas, o protagonista, não vai ser a primeira vez em que Carlos Manga Jr. trabalha com o ator e o diretor não poupou elogios ao gaúcho: “A escolha foi imediata. O nome dele surgiu em um papo e não tinha uma segunda opção. Só podia ser o Nicolas. Ele é o Manassés”.

Veja mais detalhes:

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios, é escrita por Cristiane Cardoso e tem direção-geral de Carlos Manga Jr., com estreia prevista para 2027. A série tem parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.