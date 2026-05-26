Seriella Productions começa a produção de A Ira do Herdeiro, série que contará pela primeira vez a história do rei Manassés Superprodução reúne grandes nomes da teledramaturgia e do cinema nacional, e inicia as gravações dia 1ºde junho

Evento reuniu elenco e equipe de A Ira do Herdeiro no Rio de Janeiro Divulgação/Seriella Productions

Na segunda-feira (25), direção, equipe técnica e elenco se reuniram nos estúdios da Seriella, na zona oeste do Rio de Janeiro, para dar início à produção de A Ira do Herdeiro. A nova série promete surpreender o público com uma abordagem dramática intensa e estética cinematográfica.

O encontro marcou o início da preparação do projeto, promovendo o reencontro entre os profissionais envolvidos e a apresentação oficial da equipe, em um momento de troca de expectativas e aprofundamento no universo da história.

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Com 20 episódios, A Ira do Herdeiro tem direção-geral de Carlos Manga Jr. e texto de Cristiane Cardoso. Protagonizada por Nicolas Vargas e Laura Dutra, a série reúne um elenco de mais de 30 atores, com nomes consagrados da teledramaturgia e cinema nacional, como Humberto Martins, Virgínia Cavendish, Anderson Di Rizzi, Werner Schünemann, Cláudio Gabriel, Miriam Freeland e Isadora Ruppert.

A trama acompanha o retorno do rei Manassés a Israel anos após a morte de seu pai, o rei Ezequias (Rafa Sieg). Consumido pela dor e pela revolta, ele passa a enfrentar não apenas homens e reinos, mas a travar sua batalha mais profunda contra o Deus a quem atribui a perda de tudo o que amava.

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios, é escrita por Cristiane Cardoso e conta com direção-geral de Carlos Manga Jr., com estreia prevista para 2027. A série tem parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.