A Ira do Herdeiro: conheça a família de Haruz, personagem de Cláudio Gabriel Na nova série, Judá está mergulhada em um período de corrupção moral, política e espiritual

Cláudio Gabriel, Lucas Dutra e Pedro Serra estão no elenco de A Ira do Herdeiro Reprodução/Blog do Univer

Em A Ira do Herdeiro, nova superprodução da Seriella Productions, Judá está mergulhada em um período de corrupção moral, política e espiritual — e algumas famílias sofrem diretamente com isso.

E de acordo com o Blog do Univer, entre elas, está a casa de Haruz, marido de Shayna (Bel Kutner): uma família marcada por princípios, afeto… e escolhas difíceis.

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Cláudio Gabriel interpreta Haruz, um nobre judeu, pai de três filhos, e marido leal de Shayna. Como ancião do conselho do palácio, está acostumado a agir com cautela. Mas como permanecer em silêncio diante de tantos absurdos e ofensas à sua fé?

À medida que Judá muda sob o governo de Manassés (Nicolas Vargas), Haruz se vê diante de decisões que jamais imaginou precisar tomar. Afinal, até onde alguém iria para manter seu cargo, proteger a própria família e sobreviver dentro de um sistema cada vez mais corrompido?

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Irmãos Dror e Dov

Se existe algo em comum entre esses irmãos, é a curiosidade pelo mundo além do que conhecem — e a atração pelas novidades e pelos prazeres da juventude.

Lucas Millions Dutra dá vida a Dov, filho de Haruz. Um jovem carismático, curioso, facilmente influenciável, que gosta de aproveitar a vida.

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Mas fica a pergunta: alguém que vive em um reino cada vez mais corrompido, sem um posicionamento firme, consegue permanecer o mesmo por muito tempo?

Já Pedro Serra interpreta Dror, o irmão impulsivo e inquieto. Movido pela intensidade da juventude, ele também se deixa atrair pelas mudanças ao redor — especialmente em um tempo em que a ideia de liberdade parece mais sedutora do que os princípios ensinados dentro de casa.

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Curiosidade de bastidores

A conexão da família de Haruz vai além das telas… Na vida real, Cláudio, Gabriel e Pedro Serra também são pai e filho. E tem mais: Laura Dutra, atriz que interpreta Mesulemete, é irmã de Lucas Millions Dutra fora da série também.

Uma família que enfrentará conflitos, perdas e pressões constantes enquanto luta para permanecer íntegra em meio ao colapso de Judá. Mas em um reino cada vez mais corrompido… por quanto tempo eles conseguirão resistir?

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios escritos por Cristiane Cardoso e com direção-geral de Carlos Manga Jr. A série tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.