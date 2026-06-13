Heloísa Honein exibe estilo para torcer pelo Brasil na Copa
Serua-Etirat em A Ira do Herdeiro, atriz é elogiada por colegas de elenco
Heloísa Honein já está no clima de Copa do Mundo. A Serua-Etirat, de A Ira do Herdeiro, posou em frente ao espelho com a camisa do Brasil e foi elogiada por seguidores e colegas de elenco.
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“Linda”, escreveu Virgínia Cavendish, responsável por dar vida a Zakutu na série. Mariana Carraro e Isadora Ruppert também se juntaram ao coro. Enquanto Laura Dutra, que é portuguesa, brincou: “Ela é Brasil”.
“Agora o Brasil vai vencer”, comentou um seguidor.
Confira:
A Ira do Herdeiro tem 20 episódios escritos por Cristiane Cardoso e com direção-geral de Carlos Manga Jr. A série tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.