Virginia Cavendish concilia gravações de A Ira do Herdeiro com estudos na USP Intérprete de Zakutu na série, a atriz compartilhou reflexões sobre a importância da pesquisa e da troca de conhecimentos

Virgínia Cavendish compartilha rotina entre set e universidade nas redes sociais Reprodução/Instagram

Virgínia Cavendish iniciou os trabalhos em A Ira do Herdeiro e tem conciliado com os estudos na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Em uma publicação nas redes sociais, a atriz, que vai interpretar Zakutu na trama ressaltou a rotina e a dedicação em seguir os estudos acadêmicos.

“Do set para sala de aula, da cena para pesquisa. Estou no corre mas não abro mão de seguir aprendendo, pesquisando e trocando, porque a arte também se constrói assim: no estudo, na escuta e no pensamento”, escreveu.

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Nos comentários, os seguidores elogiaram a dedicação da atriz. “Diva nas artes e diva na Academia”, destacou um internauta.

Saiba mais:

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios, é escrita por Cristiane Cardoso e tem direção-geral de Carlos Manga Jr., com estreia prevista para 2027. A série tem parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.