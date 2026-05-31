Quem é Laura Dutra? Conheça a protagonista de A Ira do Herdeiro Atriz portuguesa vai viver Mesulemete na superprodução

Laura Dutra estreia na RECORD como A Ira do Herdeiro Divulgação/Seriella Productions

Laura Dutra é uma estrela ascensão. Nascida em Lisboa, capital de Portugal, a atriz chega ao Brasil para sua segunda produção no país, desta vez como Mesulemete em A Ira do Herdeiro, que será exibida pela RECORD, Univer Vídeo e Disney +.

Com mais de 30 produções no currículo, Laura iniciou a carreira na dramaturgia em 2014 e participou de novelas lusitanas como Valor da Vida (2018-2019), Nazaré (2019-2021) e A Herança (2025-2026), produção pela qual foi indicada do Globo de Ouro Portugal na categoria de Melhor Atriz.

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Filha de um pintor e diretor criativo e uma mãe psicóloga, Laura tem um irmão, Lucas, que também é ator, e está no elenco da série A Ira do Herdeiro. Além disso, ela é apaixonada por bodyboard e nas redes sociais, mostra que é antenada quando o assunto é moda, estrelando diferentes ensaios e editoriais de moda.

Saiba mais:

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios escritos por Cristiane Cardoso e com direção-geral de Carlos Manga Jr. A série tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.