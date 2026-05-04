Humberto Martins é anunciado no elenco de A Ira do Herdeiro Ator interpreta Senaqueribe na série produzida pela Seriella Productions

Humberto Martins está no elenco de A Ira do Herdeiro Reprodução/Instagram

Humberto Martins, um dos grandes nomes da teledramaturgia nacional, acaba de ser confirmado em A Ira do Herdeiro, onde interpretará o rei assírio Senaqueribe.

Na série, o rei representa a própria personificação do poder assírio. imponente e estrategista, governa com mão firme e visão expansionista. Sua presença impõe silêncio e obediência. Um soberano que não negocia autoridade — ele a exerce.

‌



Com uma carreira marcada por dezenas de trabalhos em séries, novelas e filmes, Humberto Martins consolidou-se nos anos 1990 como um dos principais galãs da televisão brasileira, mantendo-se até hoje como presença constante em grandes produções do audiovisual nacional.

Humberto Martins passa a integrar um elenco que já conta com Anderson Di Rizzi, Werner Schünemann, Virgínia Cavendish, Miriam Freeland, Cláudio Gabriel, Rafa Sieg, Isadora Ruppert, entre outros grandes nomes, além do casal protagonista Nicolas Vargas e Laura Dutra.

A Ira do Herdeiro terá 20 episódios. A direção-geral da obra é assinada por Carlos Manga Jr. e tem início das gravações no dia 25.