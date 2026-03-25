A Ira do Herdeiro: conheça parte do elenco da série Laura Dutra, Nicolas Vargas e Isadora Ruppert foram anunciados na trama dirigida por Carlos Manga Jr.

Laura Dutra, Nicolas Vargas e Isadora Ruppert estão no elenco de A Ira do Herdeiro Divulgação/Seriella Productions

Laura Dutra, Nicolas Vargas e Isadora Ruppert estão no elenco de A Ira do Herdeiro, nova série da Seriella Productions dirigida por Carlos Manga Jr. Na produção, o atores interpretam Mesulemete, Manassés e Iltani, respectivamente.

Inspirada na história bíblica de Manassés, herdeiro do trono de Judá, a trama acompanha o retorno do personagem a Israel anos após a morte de seu pai, o rei Ezequias.

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Consumido pela dor e pela revolta, Manassés enfrenta não apenas homens e reinos, mas trava sua batalha mais profunda contra o Deus a quem atribui a perda de tudo o que amava.

Laura Dutra construiu parte significativa de sua trajetória artística em Portugal e foi indicada em 2025 ao Globo de Ouro de melhor atriz pelo trabalho na série A Herança, da SIC Portugal.

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No cinema, participou do último filme da franquia americana After - Para Sempre (2023), InfiniMundo (2024) e A Impossibilidade de Estar Só (2020), trabalho que lhe rendeu o prémio de Atriz Revelação pela Academia Portuguesa de Cinema.

Nicolas Vargas, por sua vez, participou das séries Todo Dia A Mesma Noite (2023) e Senna (2024), além de se destacar em Desalma (2020) e Dr4g0n (2024), todas as produções no streaming.

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Já Isadora Ruppert esteve no elenco do filme Ainda Estou Aqui (2024) e O Agente Secreto (2025), produções brasileiras indicadas ao Oscar.

A nova produção da Seriella, com 20 episódios, tem direção-geral de Carlos Manga Jr.

A série tem parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.