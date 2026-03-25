Amor em Ruínas: autora divulga imagens exclusivas da série
Murilo Cezar e Letícia Laranja são destaques nos registros publicados por Cristiane Cardoso nas redes sociais
Amor em Ruínas estreia em julho no Univer Vídeo, e nas redes sociais, a autora da série, Cristiane Cardoso adiantou algumas novidades para o público. Em uma publicação, foram reveladas imagens exclusivas que mostram diferentes momentos de Oseias e Gomer.
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Os protagonistas, vividos por Murilo Cezar e Letícia Laranja, aparecem em momentos do casal, mostrando que a relação entre eles promete ser intensa.
“Entre a luz e o fogo. Entre o chamado e o desejo... onde esse amor vai sobreviver?”, escreveu na legenda a autora.
Nos comentários, os seguidores vibraram com a novidade: “Será profundo e especial, com toda certeza”.
“Não vejo a hora. Começa logo, por favor”, escreveu outra.
Veja mais imagens:
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.