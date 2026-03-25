Amor em Ruínas: autora divulga imagens exclusivas da série Murilo Cezar e Letícia Laranja são destaques nos registros publicados por Cristiane Cardoso nas redes sociais

Murilo Cezar e Letícia Laranja aparecem nas primeiras imagens de Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Amor em Ruínas estreia em julho no Univer Vídeo, e nas redes sociais, a autora da série, Cristiane Cardoso adiantou algumas novidades para o público. Em uma publicação, foram reveladas imagens exclusivas que mostram diferentes momentos de Oseias e Gomer.

Os protagonistas, vividos por Murilo Cezar e Letícia Laranja, aparecem em momentos do casal, mostrando que a relação entre eles promete ser intensa.

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“Entre a luz e o fogo. Entre o chamado e o desejo... onde esse amor vai sobreviver?”, escreveu na legenda a autora.

Nos comentários, os seguidores vibraram com a novidade: “Será profundo e especial, com toda certeza”.

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“Não vejo a hora. Começa logo, por favor”, escreveu outra.

Veja mais imagens:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.