Sergio Marone destaca vilania de Amit na série Amor em Ruínas: ‘Personagem que cutuca e incomoda’ Ator retorna à dramaturgia com visual dramático e exalta o roteiro e a direção da série disponível no Univer Vídeo

Sergio Marone interpreta Amit na série Amor em Ruínas Divulgação/Seriella Productions

Sergio Marone volta à teledramaturgia após oito anos como Amit na série Amor em Ruínas, disponível no Univer Vídeo. E, de acordo com o ator, o retorno se deve à temática contemporânea que o personagem vai trazer ao debate em uma trama épica.

“O Amit é um personagem que cutuca e incomoda. Ele ama as mulheres, mas ama ainda mais o efeito que causa nelas. E tem muitos Amits por aí, extremamente narcisistas. É uma ótima oportunidade de abordarmos esse tema, que é muito evidente atualmente.”, afirma Sergio em entrevista exclusiva ao site oficial.

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Para isso, o ator acredita que a junção entre o texto de Cristiane Cardoso, extremamente atual e com elementos que tocam o público, aliado à direção cinematográfica da superprodução, forma a combinação perfeita para o sucesso da série e o fez aceitar o convite para retornar à TV.

Na trama, Amit faz parte da elite de Samaria, totalmente entregue à idolatria e distante do Deus de Israel. A ganância, ambição e luxúria fazem parte do dia a dia da família do rapaz, filho de Miron (Dalton Vigh) e irmão de Velvela (Carolina Borelli).

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“O Amit seduz porque conhece as fragilidades humanas e os personagens mais perigosos sempre justificam as maldades através de uma lógica pessoal que está na cabeça deles. Isso o torna interessante, traz outras camadas. Tenho certeza de que o público vai sentir raiva do Amit, mas vai entender e se envolver com ele. O grande desafio de fazer um grande vilão é humanizá-lo para fazer o público amar, odiar e odiar amar o personagem. Ele erra como todo mundo, mas acredita nos próprios motivos”, acredita o ator.

Para dar vida ao vilão, Sergio mudou radicalmente o visual, adotando um cabelo mais comprido, quase sempre preso, com os lados raspados:

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“Adorei a ideia e topei na hora. O pessoal da caracterização é extremamente competente. E é engraçado, tanto isso quanto o figurino me ajudam, foram fundamentais para a composição do personagem. Nunca me vi assim em 26 anos de carreira”.

Além do figurino e da caracterização, Sergio contou com o auxílio do preparador de elenco João Victor Nascimento para encontrar nuances dentro da jornada de Amit em Amor em Ruínas: “O trabalho com o João foi cheio de provocações interessantes. Ele é sempre muito direto ao ponto e tem um conhecimento sobre o Amit e a obra, no geral, muito grandes. É muito dedicado”.

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Sergio Marone elogia talento de Letícia Laranja, a Gomer de Amor em Ruínas Divulgação/Seriella Productions

Com 26 anos de carreira, o ator contracena com Letícia Laranja, vivendo sua primeira protagonista na superprodução. E Sergio elogia a colega de cena além de analisar como vê sua posição atual no audiovisual:

“Ser veterano não é saber mais, é ter aprendido o suficiente para acolher quem está chegando. Acho incrível quando consegue colaborar para um ambiente de liberdade criativa. E minha relação com a Letícia, desde o primeiro dia, foi assim. Tivemos uma química excelente. Ela é uma grande atriz e traz muita representatividade do que é a beleza brasileira. Acho que ela só precisava de um personagem como a Gomer para se tornar uma estrela. Fico muito feliz de fazer parte desse momento da vida dela”.

O ator estende o carinho para os demais colegas de cena, que fazem parte do núcleo de Amit:

“Estou muito bem cercado, com grandes atores. A Carol Borelli está superbem como a Velvela e o Bruno Kott como Almog também. Nós nos demos muito bem e nos apoiamos muito. É gostoso contracenar, pois viramos uma família. Estou muito feliz e espero que o público perceba isso”.