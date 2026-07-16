Autora de Amor em Ruínas adianta sobre Ayelet, personagem de Lìsiane Múniz Cristiane Cardoso comenta detalhes da trama da superprodução que estreia em breve no Univer Vídeo

Autora adianta detalhes sobre personalidade de Ayelet na trama Reprodução/Instagram

Amor em Ruínas estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo e, nas redes sociais, a autora da série, Cristiane Cardoso deu detalhes sobre Ayelet, personagem de Lìsiane Múniz.

“O que Ayelet terá que fazer para chamar a atenção daquele que já deveria amá-la? Até quando ela terá que esperar que o amor dele desperte? E o que mais precisará fazer para provar que não é apenas mais uma em Samaria?”, questionou.

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No pôster da personagem, mais informações sobre a trajetória da jovem indicam o que deve acontecer na trama da superprodução: “O amor mais difícil é aquele que nunca encontra abrigo”.

Nos comentários, Lìsiane escreveu: “Uma honra participar dessa história”. Já os fãs demonstraram ansiedade para assistir aos primeiros episódios.

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“Ansiosa demais para essa história começar”, ressaltou uma seguidora.

Veja:

Com autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.