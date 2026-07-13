Autora de Amor em Ruínas revela sobre Miron, interpretado por Dalton Vigh: ‘Amit tem a quem puxar’
Ator vive o pai do vilão da superprodução, que estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo
Dalton Vigh está na série Amor em Ruínas como Miron. Na superprodução, que estreia dia 24 de julho, o ator interpreta o pai de Amit, vivido por Sergio Marone. E nas redes sociais, a autora da superprodução revelou mais detalhes sobre o personagem.
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“Amit tem a quem puxar”, escreveu Cristiane Cardoso. Na publicação, o cartaz de Miron traz os seguintes dizeres: “Quem constrói um império não pode se dar ao luxo de ter coração”.
Nos comentários, os seguidores demonstraram ansiedade pela proximidade da estreia da superprodução. “Está chegando”, disse uma seguidora. Enquanto outra completou: “Na expectativa”.
Veja:
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.