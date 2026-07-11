Autora de Amor em Ruínas indaga sobre Margalit, vivida por Luiza Tomé: ‘Como foi ver o que o filho sofreu no casamento?’ Superprodução promete emocionar com a história de Oseias e Gomer, e estreia dia 24 no Univer Vídeo

Luiza Tomé interpreta Margalit em Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Cristiane Cardoso, autora de Amor em Ruínas, revelou ao público mais detalhes sobre Margalit, vivida por Luiza Tomé. Na série, a personagem é mãe de Oseias (Murilo Cezar) e sogra de Gomer (Letícia Laranja) e vai ser impactada pelas dificuldades do relacionamento do casal.

“Já parou para pensar em como foi, para a mãe do profeta Oseias, ver tudo o que o filho sofreu em seu casamento? E em Amor em Ruínas, como será a relação entre sogra e nora?”, escreveu a autora.

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A publicação ainda traz a frase “É difícil aceitar os planos de Deus quando eles ferem os sonhos de uma mãe”, deixando os seguidores reflexivos.

“Vai ser muito forte”, comentou um internauta, enquanto outro disse: “Perfeitamente compreensível”.

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Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.