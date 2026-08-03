Vinícius Wester compartilha momentos ao lado da filha e encanta público Ator está no elenco da série Amor em Ruínas como Zacarias

Vinícius Wester compartilha momentos ao lado da filha nas redes sociais Reprodução/Instagram

No elenco de Amor em Ruínas como Zacarias, Vinícius Wester encantou os fãs nas redes sociais ao compartilhar registros ao lado da filha Olívia, de 2 anos. Nas imagens, o ator aparece ao lado da menina aproveitando o dia, já em outros cliques, Vinícius chama atenção pelo estilo.

“Você é muito bonito”, elogiou um fã. Já os atores Iran Malfitano, colega de elenco da série, Felipe Bragança e Bruna Pinheiro deixaram seu amor para o ator e sua família através de emojis nos comentários.

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Confira:

Com autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série está disponível no Univer Vídeo e estreia na RECORD em 2027.