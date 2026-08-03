Vinícius Wester compartilha momentos ao lado da filha e encanta público
Ator está no elenco da série Amor em Ruínas como Zacarias
No elenco de Amor em Ruínas como Zacarias, Vinícius Wester encantou os fãs nas redes sociais ao compartilhar registros ao lado da filha Olívia, de 2 anos. Nas imagens, o ator aparece ao lado da menina aproveitando o dia, já em outros cliques, Vinícius chama atenção pelo estilo.
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“Você é muito bonito”, elogiou um fã. Já os atores Iran Malfitano, colega de elenco da série, Felipe Bragança e Bruna Pinheiro deixaram seu amor para o ator e sua família através de emojis nos comentários.
Confira:
Com autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série está disponível no Univer Vídeo e estreia na RECORD em 2027.