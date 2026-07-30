Bruna Trevisan brilha com look e ganha elogio do namorado Caio Menck: ‘Linda’ Atriz vive Nitza na série Amor em Ruínas, superprodução disponível no Univer Vídeo

Bruna Trevisan arrasa com look e é elogiada Reprodução/Instagram

Nitza na série Amor em Ruínas, Bruna Trevisan aproveitou uma folga nas gravações para aproveitar uma tarde de praia no Rio de Janeiro. A atriz registrou o momento e compartilhou nas redes sociais, ganhando elogios de colegas de elenco, seguidores e do namorado, o também ator Caio Menck.

“Eu com minha saída de praia e meu chapéu em um fim de tarde com essa vista não quero guerra com ninguém”, escreveu Bruna.

‌



Caio respondeu elogiando: “Linda”.

Isabela Souza, a Raisa da série, concordou. “Muito linda”, comentou.

‌



Veja:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série está disponível no Univer Vídeo e em 2027 na RECORD.