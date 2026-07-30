Bruna Trevisan brilha com look e ganha elogio do namorado Caio Menck: ‘Linda’
Atriz vive Nitza na série Amor em Ruínas, superprodução disponível no Univer Vídeo
Nitza na série Amor em Ruínas, Bruna Trevisan aproveitou uma folga nas gravações para aproveitar uma tarde de praia no Rio de Janeiro. A atriz registrou o momento e compartilhou nas redes sociais, ganhando elogios de colegas de elenco, seguidores e do namorado, o também ator Caio Menck.
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“Eu com minha saída de praia e meu chapéu em um fim de tarde com essa vista não quero guerra com ninguém”, escreveu Bruna.
Caio respondeu elogiando: “Linda”.
Isabela Souza, a Raisa da série, concordou. “Muito linda”, comentou.
Veja:
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série está disponível no Univer Vídeo e em 2027 na RECORD.