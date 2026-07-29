João Boltshauser e Armê Manente, diretores de Amor em Ruínas, elogiam protagonistas da série: ‘Atores maravilhosos’ Entrega e dedicação de Murilo Cezar, Letícia Laranja e Sergio Marone são exaltadas pelos diretores da superprodução

João Boltshauser (à direita) e Armê Manente comandam o set da superprodução Divulgação/Seriella Productions

Na série Amor em Ruínas, disponível no Univer Vídeo, e em breve na tela da RECORD, o público acompanha as elogiadas atuações de Murilo Cezar, Letícia Laranja e Sergio Marone, como o trio protagonista Oseias, Gomer e Amit.

Quem já assistiu ao início da jornada dos personagens é unânime ao elogiar o desempenho dos três artistas e nos bastidores não é diferente.

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Ao site oficial, o diretor-geral João Boltshauser faz questão de destacar o desempenho de Murilo, Letícia e Sergio:

“Temos muita sorte de ter esse trio no nosso casting. São três atores maravilhosos, que estão perfeitos para os papéis que desempenham. A Letícia tem essa alegria de viver, o Murilo tem toda essa sobriedade e o Marone, que eu não consigo ver sem ser o Amit. Não poderíamos ter um Amit tão incrível como ele”.

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Parceira de João na direção da série, Armê Manente concorda e completa sobre o intérprete de Amit: “Sou apaixonada pelo trabalho dele. E ele está fazendo, não digo um vilão, mas hoje chamaríamos de narcisista nato, lindamente”.

Murilo Cezar, Letícia Laranja e Sergio Marone interpretam os protagonistas de Amor em Ruínas Divulgação/Seriella Productions

A diretora conta que é a primeira vez que trabalha com Murilo Cezar e ressalta a dedicação e entrega do protagonista ao projeto: “Está sendo um prazer enorme. Ele é um ator concentrado e chega no set totalmente estudado. É muito fácil direcioná-lo, ele se entrega, essa é a verdade”.

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Armê ainda faz questão de exaltar a atuação de Letícia Laranja como Gomer: “Ela nunca pegou um papel tão intenso como a Gomer e está fazendo lindamente. Pegar três protagonistas assim é fácil, é sucesso”, brinca a diretora.

Além de contarem com a atuação de destaque dos protagonistas, Amor em Ruínas tem um grande elenco em uma trama que promete reviravoltas e emoção ao público, como garante o diretor-geral da série:

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“Tudo é emocionante porque essa jornada passa por momentos de alegrias e de muito sofrimento. E é movimentada, tem tramas políticas naquele reino, traições. É contada de uma forma muito interessante”.