Autora de Amor em Ruínas revela detalhes sobre Isaías, vivido por Pedro Cassiano: ‘Ainda era desconhecido pelos homens, mas conhecido por Deus’ Ator interpreta um dos profetas da série que estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo

Pedro Cassiano interpreta Isaías na série Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Pedro Cassiano interpreta Isaías na série Amor em Ruínas, nova superprodução, que estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo. Nas redes sociais, a autora Cristiane Cardoso revelou detalhes sobre o profeta em um pôster com a seguinte frase: “Quem contempla a santidade já não teme homens”.

Na legenda da publicação, Cristiane escreveu: “Quando ainda era desconhecido pelos homens, mas já era conhecido por Deus. Isaías também estará em Amor em Ruínas”.

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Nos comentários, Pedro Cassiano não escondeu a felicidade com a possibilidade de dar vida ao profeta: “Uma honra e grande responsabilidade interpretar Isaías!”.

Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.