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Amor em Ruínas


Autora de Amor em Ruínas revela detalhes sobre Isaías, vivido por Pedro Cassiano: ‘Ainda era desconhecido pelos homens, mas conhecido por Deus’

Ator interpreta um dos profetas da série que estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo

Amor em Ruínas|Do R7

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Pedro Cassiano interpreta Isaías na série Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Pedro Cassiano interpreta Isaías na série Amor em Ruínas, nova superprodução, que estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo. Nas redes sociais, a autora Cristiane Cardoso revelou detalhes sobre o profeta em um pôster com a seguinte frase: “Quem contempla a santidade já não teme homens”.

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Na legenda da publicação, Cristiane escreveu: “Quando ainda era desconhecido pelos homens, mas já era conhecido por Deus. Isaías também estará em Amor em Ruínas”.


Nos comentários, Pedro Cassiano não escondeu a felicidade com a possibilidade de dar vida ao profeta: “Uma honra e grande responsabilidade interpretar Isaías!”.

Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem 35 episódios. A série estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.

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