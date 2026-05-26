A Ira do Herdeiro: Carlos Manga Jr. destaca inovações durante primeiro encontro com equipe e elenco da série Após a leitura de episódios iniciais, atores adiantaram características dos personagens da trama escrita por Cristiane Cardoso

Elenco de A Ira do Herdeiro se reúne pela primeira vez Divulgação/Seriella Productions

A nova série A Ira do Herdeiro está em fase de preparação para iniciar as gravações e, durante o primeiro encontro com o elenco e equipe no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions no Rio de Janeiro, o diretor-geral Carlos Manga Jr. apresentou o conceito da superprodução e fez a leitura de dois episódios do projeto escrito por Cristiane Cardoso.

O site oficial acompanhou tudo de perto e ouviu as palavras de Manga, que promete apresentar ao público uma visão diferenciada de Jerusalém, mais invernal, para contar a história de Manassés (Nicolas Vargas). Densa, a trajetória do rei de Judá levará as pessoas à reflexão com uma estética imersiva e tecnologia que nunca foi utilizada no Brasil.

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“Ter um épico hoje em dia é uma raridade e estamos entusiasmados em contar uma história tão distante, mas, ao mesmo, tão próxima. É tudo profundo e desafiador. Vamos trazer o inverno em Jerusalém, que quando pesquisamos, é solar o tempo inteiro. Mas vamos em uma linha escura, ou seja, o inverno chegando. Isso já nos coloca em outro lugar, os figurinos são invernais. Tudo muda visualmente. E obviamente reflete em outras formas. O tempo e a dinâmica são outras. É silêncio e isso vai nos levar para um desafio novo”, explica.

“Eu nunca tive o apoio que estou tendo aqui. Vamos usar lentes [de câmera] que nunca foram usadas no Brasil, e foram utilizadas em projetos lá fora como Duna 2 e House Of The Dragon. Estamos em um trabalho profundo de achar essa atmosfera, para que possamos contar uma história com essa profundidade. A intenção é fazer algo único”, completa o diretor-geral.

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Diretor-geral Carlos Manga Jr. e protagonista Nicolas Vargas comentam o processo e a leitura dos episódios de A Ira do Herdeiro Divulgação/Seriella Productions

Nicolas Vargas, protagonista de A Ira do Herdeiro, ressalta a importância do momento para a construção de uma unidade em torno do projeto, além de destacar o encontro com grandes nomes da dramaturgia brasileira.

“É crucial porque conseguimos ter uma dimensão do que estamos fazendo. Já conhecia grande parte do elenco e vi lendas como Humberto Martins e Virgínia Cavendish, pessoas que não me conheciam, mas que me criaram através de sua arte”, conta o ator.

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Outro ponto importante para Nicolas, foi ouvir Pedro Lucas Macedo, que interpreta Manassés na infância durante a leitura: “Fiquei em prantos. Tive uma conexão instantânea com o Pedro, me vejo muito nele. É um menino brilhante, que me emociona. E a Miriam [Freeland, Hefzibá na série] e o Rafa [Sieg, Ezequias na trama] mexem muito comigo pelo carinho que eles têm. É muito precioso”.

E sobre Manassés é direto: “Quero dar o máximo de complexidade para ele”.

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O ator mirim Pedro Lucas Macedo, que dá vida ao personagem na infância, elogia Nicolas após ouvir o colega na leitura: “Ele virou uma inspiração para mim, até mesmo na construção do meu Manassés criança. Poder observar o tom da voz, o jeito, é muito bom”.

No outro lado, à frente do núcleo assírio, está Humberto Martins como Senaqueribe, em seu primeiro papel na Seriella Productions e na RECORD. O ator elogiou a iniciativa da direção de reunir o elenco:

“É de um esclarecimento sobre todo um contexto em que vamos atuar, dentro de tons, volume, intensidade, para equalizar todas essas medidas e ficar uma história bem distribuída. E ouvindo os personagens, vamos para casa estudar dentro de um outro posicionamento, mais abrangente de conhecimento. E o Manguinha, trabalhei com o pai dele e com ele lá atrás, quando era novo, e agora aqui. Uma grande honra. Gratidão muito grande por ele, por esse convite e pela vida proporcionar esse encontro em um produto tão grandioso”.

Humberto Martins interpreta Senaqueribe em A Ira do Herdeiro Divulgação/Seriella Productions

Atores repercutem a leitura e definem seus personagens em poucas palavras

Heloísa Honein (Serua-Etirat)

“Vamos entendendo o tom da série em conjunto e dando o rostinho para cada um. Foi superespecial ouvir todo mundo de perto”.

A atriz definiu a personagem como “decidida”.

Rafa Sieg (Ezequias)

“É muito importante esse primeiro encontro, pois dificilmente vamos reunir todos juntos em uma grande cena. O que fazemos é coletivo, somos um conjunto contando uma história a partir dos nossos pontos de vista. E ouvir o diretor determina a força de um projeto. É um dia especial”.

E contou mais sobre o rei: “Ele é fiel a um ensinamento que foi transmitido pela mãe dele, reorganiza o reino. O que mais me emociona é que ele está lutando com a sua fé e tem um desejo de viver”.

Werner Schünemann e Rafa Sieg vivem Isaías e Ezequias em A Ira do Herdeiro Divulgação/Seriella Productions

Werner Schünemann (Isaías)

“Muito bom reencontrar pessoas com quem já trabalhei, que não vejo há bastante tempo, e o trabalho vai nascendo à medida em que os diretores expõem o que pensam e nasce um produto coletivo”.

Sobre Isaías, o ator revela: “É um homem do lado razão, tem a verdade, a relação com Deus e não se deixa enganar”.

João Campos (Ezar-Hadom)

“É o dia que formamos esse grande império da série porque estamos trabalhando em núcleos e agora conseguimos enxergar o todo. Sai todo mundo daqui com o brilho que essa produção tão especial tem”.

Já sobre Ezar-Hadom, explica: “É o herdeiro de Senaqueribe, um personagem com tantas camadas, que fascina qualquer ator. É essa figura que transita entre muitos lugares e vou batalhar para trazer um bom personagem para os espectadores verem”.

Otto Jr. (Eliaquim)

“Já fizemos algumas leituras com parte do elenco, mas quando todo mundo se junta é aquela sensação de corpo artístico e com isso facilita a entender melhor as cenas para iniciar esse processo”.

Sobre Eliaquim, Otto conta: “É um homem que tem conhecimento grande da Palavra, ao mesmo tempo uma retidão, um conhecimento grande da obediência e solenidade”.

Bruce Gomlevsky (Sebna)

“Estou muito contente porque raramente podemos ter o elenco inteiro reunido, com essa condução linda do Manga, lendo os episódios e se ouvindo. É muito bonito e emocionante encontrar o elenco para contar essa história que é importantíssima”.

E define Sebna: “É um personagem muito rico, inteligente e sagaz, que pensa no poder, e quer que as coisas aconteçam do jeito dele”.

Pedro Lucas Macedo e João Campos interpretam Manassés e Ezar-Hadom na série Divulgação/Seriella Productions

Bel Kutner (Shayna)

“Importante para entender a dimensão desse projeto lindo que vai virar uma obra única, que conta uma história universal, e traz todos os componentes simbólicos da humanidade: guerras, amores e batalhas humanas. O texto é muito bom. É um reencontro, comecei a trabalhar na minha vida com o Manguinha, estávamos no berçário ainda. É uma oportunidade linda em um projeto tão forte”.

A atriz revela sobre Shayna: “É aquela mãe que tem sonhos por meio da filha, bem típica”.

Edu Mendas (Shimi)

“Fundamental. O que o Manga fez foi muito importante, de botar todo mundo no mesmo lugar, entender essa questão do inverno, esse outro olhar, de uma Jerusalém mais fria com referências estéticas incríveis e ouvir um pouco o que cada um entende sobre a linguagem, não só sobre o clima, mas sobre o tempo de cena também. É uma série que não pode ser verborrágica [com palavras em excesso], no silêncio está contido muita informação”.

O ator detalha sobre Shimi: “É uma espécie de mordomo. O universo dele é o palácio e essa família”.

Billy Blanco Jr. (Azarias)

“É um orgulho, uma honra estar nesse projeto. E o Manguinha nos colocou em uma posição de ter a visão da proposta dele e ouvir nossos colegas. Você vê a proposta dramática de tudo, incluindo a parte de luz, de música e cenário. Isso facilita muito o nosso trabalho”.

E afirma sobre Azarias: “É o sumo sacerdote de Jerusalém. Um homem com muita sabedoria, pensamentos profundos e uma responsabilidade de ser aquele que dialoga entre Deus e os homens”.

Confira mais detalhes:

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios, é escrita por Cristiane Cardoso e tem direção-geral de Carlos Manga Jr., com estreia prevista para 2027. A série tem parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.