Quem é Nicolas Vargas? Conheça o protagonista de A Ira do Herdeiro Ator interpreta Manassés na nova superprodução da Seriella Productions

Nicolas Vargas é mais um ator a estrear na RECORD Divulgação/Seriella Productions

Gaúcho de Porto Alegre, Nicolas Vargas está pronto para dar vida a Manassés, protagonista de A Ira do Herdeiro. Na série escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Carlos Manga Jr., o ator será o rei mais cruel da Bíblia e promete impactar o público com sua performance.

Aos 33 anos, Nicolas construiu uma carreira no Rio Grande do Sul e fez parte de diferentes produções, dentre elas, Infinimundo, longa no qual foi dirigido por Pablo Müller, com quem vai repetir a parceria agora em A Ira do Herdeiro.

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Seu primeiro papel no audiovisual foi em 2016 e, de lá para cá, Nicolas tem alternado diferentes tipos de personagem, mostrando versatilidade e emplacando projetos de sucesso no streaming. O ator também tem trabalhos reconhecidos como dublador em games como Assassin’s Creed Odyssey e Star Wars: Battlefront.

Nas redes sociais, o ator homenageia suas raízes gaúchas além de deixar claro sua paixão pelo audiovisual e pela fotografia, trazendo um ar conceitual para os fãs.

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Confira:

A Ira do Herdeiro tem 20 episódios, é escrita por Cristiane Cardoso e tem direção-geral de Carlos Manga Jr., com estreia prevista para 2027. A série tem parceria já confirmada para exibição na Disney +, RECORD e Univer Vídeo.