Isadora Ruppert comenta sucesso de O Agente Secreto e indicações ao Prêmio Grande Otelo 2026: ‘Significado especial’ No elenco de A Ira do Herdeiro, atriz relembra momentos em Cannes e Oscar, além do legado do filme de Kleber Mendonça Filho

Isadora Ruppert comemora reconhecimento de O Agente Secreto Isadora Relvas/Divulgação

Isadora Ruppert atualmente grava A Ira do Herdeiro, produção da Seriella Productions, como a princesa assíria Iltani, mas desde 2024 vive um momento incrível no Cinema brasileiro. A atriz teve a oportunidade de fazer parte de dois dos filmes mais aclamados pela indústria nacional e internacional: Ainda Estou Aqui (2024) e O Agente Secreto (2025).

Em entrevista ao R7, Isadora comenta a repercussão do filme de Kleber Mendonça Filho e as 18 indicações ao Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2026, que acontece nesta terça (4), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

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“É muito bonito ver o filme ser reconhecido dentro do nosso país, porque tem um significado muito especial. Depois de uma trajetória tão marcante internacionalmente, é emocionante perceber que o público e a própria indústria do cinema brasileiro também estão celebrando esse trabalho. O Prêmio Grande Otelo tem um papel fundamental na valorização da produção audiovisual brasileira. Ver o filme conquistar tantas indicações reforça a força dessa história e de toda a equipe que a construiu. É uma alegria enorme fazer parte de um projeto que segue despertando tanta identificação e sendo reconhecido de uma forma tão bonita”, afirma a atriz.

Com O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, Isadora teve oportunidades inéditas, como participar do Festival de Cannes e estar no Oscar. Na edição de 2026, a produção foi indicada em quatro categorias, incluindo melhor filme e melhor filme internacional:

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Isadora Ruppert relembra vitórias de O Agente Secreto no Festival de Cannes João Moura/Arquivo Pessoal/Divulgação

“Para mim, pessoalmente, essa experiência foi transformadora. Vivi momentos que jamais imaginei como participar do Festival de Cannes e estar no Oscar. São experiências que levarei para sempre e que me fazem olhar para toda essa trajetória com muita gratidão e emoção”.

Desta vez, a atriz encara o Grande Prêmio Otelo de Cinema Brasileiro com outro sentimento: o de celebrar o reconhecimento ao lado de toda a equipe e dos profissionais que movimentam a indústria audiovisual nacional. Para ela, é também uma oportunidade de exaltar um filme que transborda brasilidade e valoriza o Nordeste ao retratar um momento marcante da história do país.

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“O Brasil ainda tem um desafio muito grande com esse assunto. É fundamental que a gente conheça a nossa própria história, com todas as suas conquistas e com os seus momentos mais difíceis. Só quando nos apropriamos desse passado conseguimos compreender melhor o presente e pensar, de forma mais consciente, nos caminhos que queremos construir para o futuro. Acredito que o filme também dialoga muito com essa ideia”, analisa a atriz.

Com O Agente Secreto, Isadora Ruppert, teve a oportunidade de ir a Cannes e ao Oscar Soraya Ursine/Divulgação

Ainda sobre a questão tão presente em O Agente Secreto através da sua personagem, Isadora continua:

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“Ele nos convida a refletir sobre a importância de preservar a memória coletiva e sobre o que acontece quando ela se perde ou é apagada. Conhecer a nossa história é uma forma de fortalecer a nossa identidade e de evitar que certos processos se repitam. Para mim, essa é uma das grandes potências do filme: provocar essa reflexão e nos lembrar da importância de olhar para o nosso passado para seguir em frente de maneira mais consistente e consciente”.

Isadora Ruppert ao lado de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho na trajetória de O Agente Secreto até o Oscar Reprodução/Instagram

A atriz ainda destaca o trabalho ao lado com o diretor Kleber Mendonça Filho, que a cada projeto anunciado é celebrado por uma legião de fãs:

“Foi um sonho realizado. Admiro muito o olhar que ele tem sobre o Brasil. Ele consegue retratar o nosso país com uma precisão muito grande, revelando ao mesmo tempo a sua complexidade, sua multiplicidade e as suas singularidades. É um cinema que me representa muito, e fazer parte dessa história é uma honra imensa. O Kleber é um diretor incrível e uma pessoa extremamente generosa. Uma das coisas que mais me marcou no processo foi a escuta que ele tem com os atores. Esse diálogo é essencial para o resultado e o Kleber conduz de uma maneira muito bonita”.

Por fim, Isadora reflete sobre o fato de fazer parte, por dois anos seguidos do rol de filmes brasileiros indicados ao Oscar:

“Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar viver isso. Quando paro para pensar, lembro muito quando sonhava em trabalhar com cinema. É emocionante. Tento celebrar cada conquista e aproveitar o processo. E a maior lição é a importância de acreditar no próprio caminho e reforçou o orgulho que sinto de fazer parte do cinema brasileiro, que emociona, provoca reflexões e encontra cada vez mais espaço para dialogar com o mundo. É uma honra”.

Confira bastidores de Isadora Ruppert em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles:

Acompanhe Isadora Ruppert em A Ira do Herdeiro, série de 20 episódios com autoria de Cristiane Cardoso e direção-geral de Carlos Manga Jr. O projeto tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney+, RECORD e Univer Vídeo.