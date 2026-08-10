Pedro Saeys, de A Ira do Herdeiro, mostra bastidores das gravações e momentos em família nas redes sociais Ator está no elenco da série que estreia em 2027 no Univer Vídeo

Pedro Saeys mostra rotina de gravações e com a família nas redes sociais Reprodução/Instagram

No elenco de A Ira do Herdeiro como Shamash-Shu-Ukin, Pedro Saeys aproveitou para compartilhar com os seguidores um pouco da rotina no Instagram. Além de cliques mostrando seu lado modelo, o ator registrou momentos em família ao lado da esposa, a atriz Day Mesquita, e do filho Dom, de três anos.

Pedro também detalhou o processo de criação do personagem, ao publicar um vídeo da preparação para a série e também momentos de lazer, jogando futebol.

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Nos comentários, Day, conhecida do público da RECORD por personagens em novelas como Jesus (2018) e Amor Sem Igual (2019), deixou seu amor ao comentar com emojis carinhosos. Já uma outra seguidora destacou como o filho do ator está crescido: “Dom cresceu muito rápido”.

Confira:

A Ira do Herdeiro é uma série de 20 episódios com autoria de Cristiane Cardoso e direção-geral de Carlos Manga Jr. O projeto tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney+, RECORD e Univer Vídeo.