Ben-Hur: entenda a relação entre Judá e Messala, personagens de Vinícius Redd e Rômulo Weber na superprodução E saiba mais sobre os papéis de Ester e Iras nesta complexa trama de amizade e vingança

Vinícius Redd e Rômulo Weber em cena de Ben-Hur Divulgação/Seriella Productions

Em Ben-Hur, superprodução da Seriella Productions com estreia prevista para 2026, Vinícius Redd é Judá, e Rômulo Weber interpreta Messala. E, em uma publicação, o Blog do Univer adiantou um pouco sobre como será a dinâmica da relação entre os personagens.

Até onde vai o limite entre justiça e vingança?

Imagine o herdeiro de uma família influente: um jovem respeitado por sua posição, seus valores e sua integridade, com um futuro promissor diante de si, até que tudo muda de forma abrupta e implacável.

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Judá Ben-Hur (Vinícius Redd) vê sua vida ser atravessada por acontecimentos que o fazem perder absolutamente tudo: sua liberdade, sua família, sua fé — e até a si mesmo.

Ao seu redor, relações importantes ajudam a dar ainda mais peso a essa trajetória — como a da doce, sensível e firme à sua maneira: Ester (Bia Arantes). Aquela que carrega um amor antigo e silencioso pelo jovem Ben-Hur. Uma menina-mulher de sorriso fácil, singelo e amável. Ester é como um raio de sol em dias nublados e, na trama, viverá seus próprios desafios que a farão amadurecer intensamente.

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Antagonistas?

Em contraste a Judá Ben-Hur, mas igualmente interessante e repleto de camadas está Messala (Rômulo Weber): um romano ambicioso, intenso e cheio de contradições. E aqui vai um aviso: você não conseguirá odiá-lo. (E o motivo aparece logo no início)

A relação entre ele e Judá caminha entre amizade e rivalidade, e promete ser um dos pontos mais fortes da série.

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E, de presença tão forte quanto a dos demais, temos Iras (Ingrid Conte). Misteriosa, a bela egípcia sabe exatamente como usar seu charme para conseguir o que quer. Imponente por fora, mas interiormente marcada por feridas. Iras carrega mágoas e a velada necessidade de ser amada.

Ela, assim como Messala, está em guerra consigo mesma. E sobre esse dueto, talvez a pergunta não seja se ambos são os antagonistas da série, mas por quê.

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A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo.

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