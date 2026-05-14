Rômulo Weber relembra aventura pela América Central: ‘Oito países, 54 dias e uma câmera digital’
Intérprete de Messala na superprodução Ben-Hur compartilhou momento único ao lado dos amigos
Atualmente gravando a superprodução Ben-Hur como Messala, Rômulo Weber usou as redes sociais para relembrar uma viagem por vários países da América Central em 2013.
“Três amigos, oito países, 54 dias e uma câmera digital”, escreveu o ator.
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Nos registros, é possível ver Rômulo curtindo locais como o arquipélago de San Blás no Panamá, as ruínas de Copan em Honduras e sítios arqueológicos na Guatemala.
Confira os registros:
A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.
Elenco de Ben-Hur registra bastidores das gravações no RS
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