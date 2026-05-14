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Ben-Hur


Rômulo Weber relembra aventura pela América Central: ‘Oito países, 54 dias e uma câmera digital’

Intérprete de Messala na superprodução Ben-Hur compartilhou momento único ao lado dos amigos

Ben-Hur|Do R7

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Rômulo Weber relembra viagem pela América Central Reprodução/Instagram

Atualmente gravando a superprodução Ben-Hur como Messala, Rômulo Weber usou as redes sociais para relembrar uma viagem por vários países da América Central em 2013.

“Três amigos, oito países, 54 dias e uma câmera digital”, escreveu o ator.


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Nos registros, é possível ver Rômulo curtindo locais como o arquipélago de San Blás no Panamá, as ruínas de Copan em Honduras e sítios arqueológicos na Guatemala.

Confira os registros:


A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.

Elenco de Ben-Hur registra bastidores das gravações no RS

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Parte do elenco de Ben-Hur desembarcou no Rio Grande do Sul para gravar cenas da superprodução em Cambará do Sul e Viamão. No Instagram, os atores compartilharam momentos dos bastidores da viagem e evidenciaram o clima de união e amizade que marca o projeto. Confira!

Reprodução/Instagram

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