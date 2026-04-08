Maiara Walsh inspira com reflexão: ‘Você pode inventar desculpas ou pode progredir, mas não pode fazer os dois’ Atriz está de volta à dramaturgia em Ben-Hur após brilhar em Reis

Maiara Walsh encanta fãs com look e reflexão Reprodução/Instagram

De volta à dramaturgia brasileira em Ben-Hur após o sucesso como Abigail em Reis, Maiara Walsh brilha também nas redes sociais.

Em publicação recente, a atriz encantou os fãs com look que remete à natureza e uma reflexão: “Você pode inventar desculpas ou pode progredir, mas não pode fazer os dois”.

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Nos comentários, os seguidores aplaudiram Maiara. “Belíssima”, escreveu um. Enquanto outro disse: “Essa legenda. Você é incrível”.

Veja:

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A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.

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