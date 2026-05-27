Marcéu Pierrotti, ator de Ben-Hur, encanta fãs ao aparecer com seu pet: “Fofura”
Em momento de lazer, Pedro, de Ben-Hur, posa com sua cadela na praia
Marcéu Pierrotti, o Pedro de Ben-Hur, encanta o público ao compartilhar nas redes sociais a rotina ao lado de Lola, sua cadela de estimação. Nos cliques, o ator aparece em momentos descontraídos e aventureiros com a cachorra, como na praia e até mesmo em uma prancha de surfe.
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“Livin’ La Vida Lola. Um ‘pouquin’ de Lola & Eu”, escreveu o ator na legenda lembrando da música de Ricky Martin que tem nome semelhante.
Nos comentários, os seguidores se encantaram com os registros. “Fofura”, comentou Fernando Possani, o João da série. Já Rafael Lozzano, o Judas Iscariotes, disse: “Lindões”.
Confira:
A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.