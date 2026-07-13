Mario Bregieira dá aviso a fãs ao aparecer como Drusus nos bastidores de Ben-Hur: ‘Em breve’ Sem revelar detalhes, ator indica ao público que personagem está chegando em imagem conceitual

Mario Bregieira aparece nos bastidores de Ben-Hur Reprodução/Instagram

Contraluz, paisagem bucólica em preto e branco e traje romano, Mario Bregieira aparece como Drusus nos bastidores de Ben-Hur. Sem dar spoilers do figurino romano do personagem da superprodução, que tem estreia prevista para setembro na Univer.

Na imagem publicada nas redes sociais, o ator escreveu: “Vamos, Drusus. Em breve, Ben-Hur”.

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Nos comentários, Vinícius Redd, o Judá, deixou emojis de espada para o colega de elenco, enquanto Rômulo Weber, o Messala comentou: “Que isso, papai”. Já Matheus Prestes, o Malco elogiou: “Que arrasou”. Enquanto Saulo Rodrigues, responsável por viver Nicodemos brincou: “Olha os créditos [da foto]”.

Veja:

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para setembro no Univer Vídeo.