Nando Rodrigues exalta natureza paradisíaca em carrossel de fotos: ‘Minha alegria’
Ator grava a superprodução Ben-Hur e aproveita momentos de descanso na natureza
Conhecido por seu sorriso contagiante, Nando Rodrigues compartilhou com os seguidores uma série de registros com o verdadeiro significado de felicidade no Instagram.
“Pedaço de alegria”, escreveu o ator de Ben-Hur em meio a cliques na natureza, em rios, mares, praias e florestas, além de estar cercado por amigos e pela família.
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Confira:
A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.