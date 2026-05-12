Nando Rodrigues exalta natureza paradisíaca em carrossel de fotos: ‘Minha alegria’ Ator grava a superprodução Ben-Hur e aproveita momentos de descanso na natureza

Nando Rodrigues compartilha momentos de pura alegria com os fãs Reprodução/Instagram

Conhecido por seu sorriso contagiante, Nando Rodrigues compartilhou com os seguidores uma série de registros com o verdadeiro significado de felicidade no Instagram.

“Pedaço de alegria”, escreveu o ator de Ben-Hur em meio a cliques na natureza, em rios, mares, praias e florestas, além de estar cercado por amigos e pela família.

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Confira:

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.