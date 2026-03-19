Marcéu Pierrotti, Vitor Novello e Thiago Piacentini destacam união e parceria do elenco nas gravações de Ben-Hur Fernando Possani, Hugo Carvalho, Luan Brum e Gabriel Reif também comentam a importância de iniciar os trabalhos em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro

Marcéu Pierrotti volta a interpretar Pedro em Ben-Hur Gabriel Alberto/R7

Em Ben-Hur, o público vai acompanhar a história de Judá (Vinícius Redd), Messala (Rômulo Weber), Ester (Bia Arantes) e Iras (Ingrid Conte), mas também a trajetória dos discípulos de Jesus, ainda na juventude. Marcéu Pierrotti, Fernando Possani e Thiago Piacentini retornam aos personagens de Pedro, João e Tiago, desta vez mais jovens, para começar a contar a trajetória de figuras tão importantes para o cristianismo.

E o site oficial acompanhou a gravação das primeiras cenas do grupo, que aconteceram em Arraial do Cabo (RJ), junto a outros nomes do núcleo como Vitor Novello (André), Hugo Carvalho (Mateus), Luan Brum (Natanael) e Gabriel Reif (Tomé).

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Pouco antes de começarem a gravar as sequências, os atores contaram como foi a experiência de fazer parte da superprodução escrita por Cristiane Cardoso e com a direção-geral de Vicente Guerra.

Marcéu Pierrotti – Pedro

Para Marcéu, retomar um personagem tão marcante como Pedro traz novos ensinamentos. O ator ainda destaca a parceria com a direção e elogia o trabalho da equipe.

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“Ao mesmo tempo que conheço o personagem por ter vivido ele mais velho em Paulo, O Apóstolo (2025), é quase como tentar entender uma pessoa nova, porque agora ele ainda não teve os ensinamentos de Jesus. Confio muito no Vicente e, no meu primeiro dia de gravação, conversamos para entender o que ele buscava captar, a estética”, explica.

“Os barcos foram um trabalho incrível da direção de arte, gosto muito de sentir como é esse pescador e foi fundamental para encontrar esse Pedro. Tenho uma relação muito pessoal com o mar e foi importante para chegar a essa liberdade dada pela direção de viver esse momento, dentro, obviamente, desse roteiro muito bem escrito, para estar de uma forma potente nas telas”, completa Marcéu.

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Thiago Piacentini e Fernando Possani retomam os personagens dos discípulos Tiago e João Gabriel Alberto/R7

Fernando Possani - João

Quem também retorna é Fernando Possani, que vai dar vida a um João mais novo e com outros desafios, diferentes do que foi acompanhado pelo público em Paulo, O Apóstolo.

“Encaro como um desafio maior porque dessa vez o João tem mais transformação e preciso construir toda essa juventude, cheia de impulsividade”, adianta.

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O ator ainda reforça o fato de as primeiras cenas do núcleo terem sido gravadas em meio à locação que envolve água e areia: “Fiquei muito feliz quando vi que começaria gravar aqui com essa atmosfera de mar, no trabalho de pescador. É bom demais. Me sinto muito mais preparado para as cenas que estão lá na frente, que não necessariamente se passam no mar. É uma descoberta e um privilégio”.

Thiago Piacentini – Tiago

Já visto como Tiago em sua versão mais madura, Thiago Piacentini tem pela frente um desafio parecido ao dos colegas Marcéu Pierrotti e Fernando Possani em Ben-Hur.

“É um pouco mais confortável por ter construído esse personagem lá na frente, ele não é novo para mim, mas, ao mesmo tempo, o desafio é trazer essa diferença na personalidade. E é maravilhoso principalmente por ser o começo de uma jornada que já fiz e sei qual é o final”, declara.

Vitor Novello e Hugo Carvalho interpretam André e Mateus em Ben-Hur Gabriel Alberto/R7

Vitor Novello - André

Vitor Novello está de volta em Ben-Hur e começou a gravar como André em Arraial do Cabo ao lado dos colegas de núcleo: “É um presente ter começado por aqui. Mesmo que façamos uma preparação antes, quando viajamos, conhecemos as pessoas. É um intensivão de relação interpessoal e ajuda muito a série como um todo, pois gera uma conexão importante para qualquer trabalho”.

Conexão esta que é fundamental para que o público embarque na jornada dos discípulos de Jesus, para mostrar a amizade e cumplicidade deles uns com os outros. E as locações facilitaram esse elo entre os atores, além de trazer um visual diferenciado que ajuda a compor o trabalho de atuação deles:

“Estar na locação é diferente até por uma escolha estética e nosso trabalho é muito sensorial. Para a obra, esses lugares trazem imagens bonitas e um elenco mais afiado e presente. Tem muitos ganhos”.

Hugo Carvalho – Mateus

Para Hugo Carvalho, é a oportunidade de descobrir novas possibilidades na atuação, além de reforçar as declarações sobre a conexão entre o elenco: “Eu me aprofundo a cada personagem que faço. Quando cheguei, já nos entrosamos e conversamos juntos sobre cada personagem. Torcemos muito pelo outro”.

Luan Brum e Gabriel Reif vivem Natanael e Tomé na série Gabriel Alberto/R7

Luan Brum – Natanael

Luan Brum será Natanael: “Chegamos agora e fomos muito bem abraçados. E é muito lindo gravar as primeiras cenas em uma viagem porque nos aproximou”.

Gabriel Reif - Tomé

Também no elenco, Gabriel Reif reencontra colegas e destaca a importância da locação para que o trabalho funcione da melhor forma possível: “Nos conectamos muito fácil. Essa união foi bem orgânica e fácil para trazer uma cumplicidade e unidade maior. E estar aqui traz outra visão, me deixa mais dentro do projeto”.