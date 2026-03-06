Juliano Laham explora lado cômico no cinema: ‘Dorama baiano’ Ator de Ben-Hur está em cartaz nas telonas com o filme De Volta À Bahia, produção estrelada por Barbara França e Lucca Picon

Juliano Laham vive momento especial na carreira com estreias no cinema e na TV Marco Brozzo/Divulgação

Juliano Laham vive um momento de destaque na carreira. Além das gravações de Ben-Hur como Barrabás, o ator se prepara para a estreia no cinema do filme De Volta à Bahia. Dirigido por Eliezer Lipnick e Joana di Carso, a produção traz além de Laham, nomes conhecidos do público da RECORD, como Barbara França e Lucca Picon como protagonistas, e o ator Felipe Roque, de As Sete Marias.

Em entrevista exclusiva ao R7, Laham conta como foi interpretar o surfista Arthur, personagem que mostra sua versatilidade na atuação com um lado cômico, destaca o reencontro em cena com Barbara e Felipe e revela os bastidores da gravação em Salvador, na Bahia.

‌



“O Arthur foi escrito para mim pela Joana Di Carso, uma grande amiga minha, e que tive a oportunidade de poder trabalhar pela primeira vez. Foi um prazer muito grande, além de uma novidade para mim enquanto artista, desbravar esse lado cômico”, explica.

Conhecido por personagens com uma carga dramática forte, como José, em Gênesis (2021), Laham diz que se identifica com a leveza de Arthur: “Sempre gostei de levar a vida de uma forma prática e bem-humorada. Quando surgiu esse personagem, vi que seria um desafio. Estava em outra produção e tinha uma semana para sair do drama para a comédia. A solução foi testar nos bastidores com a equipe para ver se embarcariam nessa loucura que queria construir. E o resultado ficou interessante”.

‌



Juliano Laham reencontra em cena os amigos Barbara França e Felipe Roque Reprodução/Instagram

De Volta à Bahia, acompanha a história de Maya (Barbara França) e Pedro (Lucca Picon), dois talentos promissores do surfe, treinados pelo mesmo mentor, PH (Felipe Roque). Arthur, personagem do Laham está no núcleo dos surfistas, e apesar de amar esportes, o surfe foi uma novidade para o ator.

“Admiro quem faz, mas tenho zero intimidade com o esporte. O surfe é o pano de fundo, mas a mensagem final é muito bonita, transformadora. E isso é muito legal, pois por mais que seja um filme leve, também vai fazer com que o público reflita sobre a vida”, acredita.

‌



O filme chega às salas de cinema nesta quinta (5) marcando o final do verão de 2026 com o que ele tem de melhor: sol, calor, romance e esportes. “A gente brinca que é um ‘dorama baiano’, mostramos a Bahia para o mundo com essa história. Para mim, é só alegria fazer um filme nacional e reforçar o que acho ser muito importante para a nossa cultura e para a indústria”, aponta.

Juliano Laham mostra versatilidade com lado cômico em De Volta À Bahia Reprodução/Youtube

A produção também marca o reencontro em cena de Laham com os amigos Barbara França e Felipe Roque. Apesar de manterem a amizade, é a primeira vez que contracenam no mesmo projeto após dez anos: “Foi muito especial porque trouxe aquela segurança. Já conhecemos o trabalho um do outro. Agora, em outro momento, nos conectamos e voltamos a ser uma família, o que foi muito fácil, até para trazer os outros atores para dentro dessa atmosfera. Foi muito prazeroso e espero que o público goste”, conclui.

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo.