Bia Arantes compartilha dia a dia entre gravações e vida fitness
Protagonista de Ben-Hur destaca rotina nas redes sociais
Ester em Ben-Hur, Bia Arantes compartilha nas redes sociais um pouco do dia a dia de gravações e a rotina fora do set.
Em publicação recente, a atriz mostrou registros da viagem ao sul com a equipe da série, além de bastidores e sua vida fitness.
Leia também:
“Amo minha ‘grudin’”, escreveu Ingrid Conte, a Iras da trama. Um fã-clube comentou: “Amo teve alegre assim”.
“Simplesmente diva”, complementou uma terceira fã.
Veja:
A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.
Elenco de Ben-Hur registra bastidores das gravações no RS
1 / 8