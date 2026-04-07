Bia Arantes compartilha dia a dia entre gravações e vida fitness Protagonista de Ben-Hur destaca rotina nas redes sociais

Bia Arantes compartilha dia a dia nas redes sociais Reprodução/Instagram

Ester em Ben-Hur, Bia Arantes compartilha nas redes sociais um pouco do dia a dia de gravações e a rotina fora do set.

Em publicação recente, a atriz mostrou registros da viagem ao sul com a equipe da série, além de bastidores e sua vida fitness.

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“Amo minha ‘grudin’”, escreveu Ingrid Conte, a Iras da trama. Um fã-clube comentou: “Amo teve alegre assim”.

“Simplesmente diva”, complementou uma terceira fã.

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Veja:

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.

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