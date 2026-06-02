Rodrigo Ferrarini posa com Floriano Peixoto e elenco de Ben-Hur nos bastidores da série Gustavo Ottoni e Matheus Prestes também aparecem ao lado dos atores na superprodução

Rodrigo Ferrarini, Matheus Prestes, Gustavo Ottoni e Floriano Peixoto nos bastidores de Ben-Hur Reprodução/Instagram

As gravações de Ben-Hur seguem a toda e, sempre que possível, o elenco da superprodução aproveita para registrar os bastidores da série. Rodrigo Ferrarini, que vive Pilatos na trama, publicou um desses momentos ao lado dos colegas de cena. Dentre eles estão Floriano Peixoto, o Caifás, Gustavo Ottoni, que interpreta Anás, e Matheus Prestes, o Malco.

Na legenda escreveu: “parte do elenco de Ben-Hur na preparação para mais um dia de filmagem. Em breve na TV e no streaming! Estamos na metade da jornada”.

‌



Gustavo Ottoni logo respondeu: “Isto é um timaço”. O ator Alexandre Nero também aproveitou para deixar seu carinho para os colegas de profissão.

Confira:

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.