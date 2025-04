Mickey Rourke reaparece em reality show com visual irreconhecível e polêmicas Excentricidade do artista também remete a um histórico de problemas de saúde e uso de substâncias Famosos e TV|Do R7 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

Rourke chegou a escovar os dentes na pia da cozinha, gerando desconforto entre os colegas de confinamento Reprodução/X - @OliLondonTV

Após mais de uma década longe dos holofotes, o ator americano Mickey Rourke, de 72 anos, voltou a chamar atenção do público, mas desta vez, não por um novo papel no cinema. Ícone dos anos 1980, com atuações marcantes em filmes como “Nove e Meia Semanas de Amor” (1986) e “Coração Satânico” (1987), Rourke integra agora o elenco de um reality show inglês.

A participação do ator causou impacto imediato, especialmente por sua aparência. Segundo o tabloide britânico Daily Mail, Rourke surgiu com uma nova peruca e evidentes procedimentos estéticos no rosto, o que gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Muitos espectadores o descreveram como “irreconhecível” e até “desorientado”.

O ator já havia explicado, em entrevistas anteriores, que parte das mudanças faciais se deve a cirurgias reparadoras após anos como lutador de boxe. Rourke iniciou a carreira no ringue ainda na adolescência e retomou os combates profissionais em 1991, aos 39 anos, após um período afastado de Hollywood.

As lesões acumuladas resultaram em fraturas no nariz e na face, exigindo diversas intervenções cirúrgicas. “Já quebrei o nariz duas vezes. Fiz cinco cirurgias no nariz e uma no osso da bochecha que foi esmagado”, disse ao Daily Mail. Para reconstituir o rosto, chegou a utilizar cartilagem retirada da orelha.

Além das cirurgias médicas, Rourke também admite ter recorrido a procedimentos estéticos mal sucedidos. “A maior parte foi para arrumar a bagunça na minha cara pelo Botox, mas fui ao cara errado para reconstruir meu rosto”, afirmou.

Contudo, não foi apenas o visual que gerou repercussão. Dentro do reality, o comportamento do ator chamou a atenção negativamente por seus hábitos de higiene. Um episódio específico, em que Rourke escova os dentes na pia da cozinha, gerou desconforto entre os colegas de confinamento e críticas do público. Quando questionado sobre o banheiro, o ator respondeu estar acostumado a utilizar a cozinha para essa prática.

A excentricidade do artista também remete a um histórico de problemas de saúde e uso de substâncias. Em entrevista à Interview Magazine em 2009, Rourke revelou ter sofrido perda de memória em decorrência dos traumas cerebrais sofridos no boxe, o que, segundo ele, o levou a abandonar definitivamente os ringues. “Eles disseram: ‘Você não pode levar mais um golpe na cabeça. Seu quadro neurológico está muito comprometido’.”

