Morre o cantor Nahim, aos 71 anos

O cantor Nahim, muito famoso nos anos 80 por várias músicas de sucesso, morreu na madrugada desta quinta-feira (13), em sua casa, no Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Não foi divulgada a causa da morte, mas ele teria sofrido uma queda de uma escada em sua residência. Ele tinha 71 anos. A Polícia Militar e a assessoria do cantor confirmaram a morte, segundo informações da RECORD.

O corpo de Nahim foi levado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra e seguirá para o IML. A causa da morte ainda é investigada e foi registrada preliminarmente como “suspeita”.

Andreia Andrade, ex-mulher de Nahim, falou da morte do artista através de um post no Instagram: “É com muito pesar que eu venho aqui falar para vocês que, realmente, confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque e não estou em condições de atender ligações, mensagens. Então, sim, gente, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim”.

Nahim Jorge Elias Júnior, natural de Miguelópolis (interior de SP), surgiu para a música nos anos 80, com um estilo bem pop e com refrões pegajosos. Um dos seus maiores sucessos foi Dá Coração. Também teve Coração de Melão, Melô do Tacka-Tacka, Bambo Mambo, entre outros.

Quem descobriu e lançou Nahim no mundo artístico foi o produtor musical Mister Sam, o mesmo que revelou Gretchen. Sam fez o jovem cantor começar sua carreira cantando em inglês e sob o nome de Baby Face. Foi a mesma estratégia usada com Gretchen, que foi lançada como uma cantora alemã.

Depois de dois compactos em inglês, ele assumiu o nome de Nahim e passou a cantar em português. Foi quando surgiram os sucessos citados acima, todos de autoria de Mister Sam. Ao todo, o cantor teve 14 discos.

Com seus hits, o artista virou figurinha carimbada na TV, aparecendo diversas vezes em programas de auditório muito populares. como O Cassino do Chacrinha (como jurado), Programa Raul Gil e o Qual É a Música?, de Silvio Santos.

Mais recentemente, Nahim esteve em realities da RECORD como A Fazenda: Nova Chance, em 2017, Aprendiz Celebridades (2019) e, em 2022, fez parte do Power Couple Brasil.

O cantor se aventurou na produção musical e de televisão, apresentando programas como Clube do Coração e Amigos & Sucessos.

Em 2020, Nahim tentou entrar na política, mas desistiu da campanha para vereador de São Paulo um pouco antes das eleições.

Nos últimos anos, o artista enfrentou questões legais, incluindo uma prisão, em 2019, por descumprir uma medida protetiva contra sua ex-mulher.