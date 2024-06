Nahim surgiu no rastro de Gretchen e virou fenômeno pop na TV dos anos 80 Cantor foi lançado pelo produtor e DJ Mister Sam e foi muito popular nos programas de auditório naquela década

Alto contraste

A+

A-

Nahim na capa de um de seus discos nos anos 80 (Divulgação)

Nahim foi um verdadeiro fenômeno pop e um galã perfeito para o início dos anos 80, quando os programas de auditório reinavam absolutos na TV brasileira.

Bonito, carismático e jovem, o cantor era tudo o que as pessoas queriam ver na telinha. E quem percebeu isso foi Mister Sam, o produtor musical e DJ que descobriu e lançou Gretchen. Sam, sempre muito esperto para este tipo de “produto”, não pensou duas vezes e usou com o Nahim a mesmíssima estratégia criada para Gretchen. Só lembrando, quando a cantora apareceu, no finzinho dos anos 70, era anunciada como uma artista alemã e que cantava em inglês. Para manter o personagem, Gretchen não dava nem entrevistas, uma vez que não dominava o idioma.

E assim também foi com Nahim. Mister Sam o lançou com o nome de Baby Face, só cantando em inglês, como se fosse um artista gringo. O primeiro compacto sai em 1979 e é num estilo disco music, gênero que estava em alta naquele ano. De um lado do primeiro compacto estava a música Don’t Push, Dance, Dance, Dance, no outro tinha Sexy Rock.

Mas a disco logo entrou em declínio e o jeito foi abandonar o plano inicial. Assim, o cantor virou Nahim e, em 1981, saiu seu primeiro compacto com seu nome e com canções em português. Também produzido por Mister Sam, o disquinho trazia as músicas Cale Esta Boca e Rua Augusta.

Publicidade

Mas o sucesso mesmo chegou em 1982, quando Nahim lança Dá Coração (Dá Dá Dá), outra de Mister Sam. Com um refrão totalmente pegajoso e gravada com muita empolgação pelo artista, a música virou um hit. Nahim se tornou um fenômeno pop e aparecia em todos os programas de auditório da TV. Chacrinha, Silvio Santos, Raul Gil, Barros de Alencar, Bolinha. Ninguém escapava.

Vieram outros hits tão grudentos quanto, tipo Coração de Melão, Tacka-Tacka, Bambo Mambo, todas compostas por Mister Sam. Nahim virou figura onipresente na TV e se tornou um queridinho de Silvio Santos. Tinha presença garantida no Qual É a Música? em sua fase áurea. O cantor foi vencedor várias vezes da competição musical e, assim, aparecia na tela do SBT por semanas seguidas.

Publicidade

Nahim foi um produto típico daquele começo de anos 80. Um daqueles ídolos populares lançados pelas gravadoras, com muito apelo visual, canções bem comerciais e com músicas capazes de atingir todas as idades, inclusive crianças.

Era um esquema que funcionou muitíssimo bem naquela época e foi quando apareceram muitos artistas como Gretchen, As Melindrosas, Sharon, New Edition, os grupos Gengis Khan e Los Angeles e muitos e muitos outros. Nahim estava inserido aí nessa turma. Um pessoal que marcou a TV e a música brasileira naquele início de anos 80 e que está na memória afetiva de muita gente. Até hoje.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.