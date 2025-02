Mulher japonesa é investigada após beijar Jin, do grupo de K-pop BTS Polícia sul-coreana intimou a mulher, de 50 anos, após incidente em evento de fãs em Seul Famosos e TV|Do R7 28/02/2025 - 11h16 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher japonesa é investigada após beijar Jin, do grupo de K-pop BTS Reprodução/X/@BTS_twt_SEOKJN

Uma mulher japonesa de 50 anos está sendo investigada pela polícia da Coreia do Sul por supostamente ter beijado sem consentimento o cantor Jin, integrante do grupo de K-pop BTS, durante um evento para fãs em Seul.

O caso, que ganhou repercussão após vídeos do momento viralizarem nas redes sociais, levou a uma denúncia criminal por assédio sexual em espaço público, de acordo com a Delegacia de Polícia de Songpa, que informou o caso nesta sexta-feira (28).

O incidente ocorreu no dia 13 de junho de 2024, um dia após Jin, cujo nome verdadeiro é Kim Seok-jin, ser dispensado do serviço militar obrigatório. Em sua primeira aparição pública após o período no exército, o artista de 33 anos promoveu uma “hugathon”, evento em que abraçou mil fãs selecionados e cantou para outras três mil pessoas presentes.

Durante a maratona de abraços, que durou três horas, a mulher, em vez de apenas abraçar o ídolo, teria beijado seu rosto ou pescoço, surpreendendo Jin, que virou a cabeça em resposta.

‌



Vídeos amplamente compartilhados na internet mostram o momento em que Jin, visivelmente desconfortável, tenta se esquivar enquanto a fã o abraça. A reação irritou outros admiradores do BTS, conhecidos como “Army”, e um deles registrou uma queixa formal contra a mulher

Após o episódio, a mulher investigada escreveu em um blog: “Meus lábios tocaram seu pescoço. Sua pele era tão macia”.

‌



Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, a polícia autuou a mulher no último mês e a intimou para interrogatório. A identidade da suspeita não foi revelada, mas as autoridades conseguiram identificá-la.

Até o momento, ela não respondeu às convocações e permanece no Japão, o que levou os investigadores a considerarem chamar Jin como vítima para prestar depoimento, de acordo com a Yonhap.

‌



Jin, o membro mais velho do BTS, foi o primeiro do grupo a concluir o serviço militar, seguido por J-Hope, dispensado em outubro de 2024. Os outros quatro integrantes -- V, RM, Jimin, Jungkook e Suga -- seguem cumprindo suas obrigações, e a banda planeja se reunir apenas em junho de 2025.

Formado em 2013, o BTS conquistou uma legião de fãs globais, consolidando-se como um dos maiores fenômenos da música contemporânea.