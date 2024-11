Nicole Scherzinger presta homenagem a Liam Payne após morte do cantor A cantora relembrou a amizade com o ex-integrante do One Direction, e disse que estava em contato com o artista até o último dia da vida dele Famosos e TV|Do R7 25/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h10 ) twitter

A ex-Pussycat Doll teve um papel importante na formação do One Direction durante o 'The X Factor' em 2010 Reprodução/Instagram/@nicolascherzinger

Nicole Scherzinger prestou uma homenagem a Liam Payne após a morte trágica do cantor. A ex-Pussycat Doll, que teve um papel importante na formação do One Direction durante o The X Factor, compartilhou uma carta nas redes sociais, relembrando sua conexão com Liam e o tempo que passaram juntos ao longo dos anos.

Na legenda, ela escreveu: “Querido Liam, guardarei com carinho o tempo que compartilhamos juntos, desde a formação do One Direction há quinze anos até algumas semanas atrás”. Nicole ainda revelou que estava em contato com cantor até o último dia da vida dele.

Na publicação, Nicole incluiu fotos recentes ao lado de Liam e Kelly Rowland, com quem estava filmando um novo programa chamado de Building The Band.

O compositor Andrew Lloyd Webber também se pronunciou sobre a perda, e falou da força de Nicole, que se apresentou no musical Sunset Blvd, logo após receber a notícia da morte de Liam.

De acordo com a Ok Magazine, Andrew comentou que a resiliência de Nicole naquele momento era extraordinária, e a chamou de uma artista “incrível e admirável.”

Veja a publicação na íntegra

