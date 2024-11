Harry Styles sobre morte de Liam Payne: ‘Foi uma honra estar ao lado dele’ Cantor lamentou a partida do amigo e prestou homenagem para ele nas redes sociais; Louis Tomlinson e Zayn também se manifestaram mais cedo Música|Do R7 17/10/2024 - 20h22 (Atualizado em 17/10/2024 - 20h28 ) twitter

Harry Styles e Liam Payne ficaram amigos após integrarem o grupo One Direction Divulgação

Harry Styles usou as redes sociais para lamentar a partida de Liam Payne. O astro da música também fazia parte da boy band One Direction — Louis Tomlinson e Zayn já tinham prestado homenagens para o amigo na web mais cedo. Liam morreu aos 31 anos, nesta quarta (16), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

Na publicação, Harry postou uma foto em que Liam aparece de costas no palco, durante a turnê Where We Are, que contou com shows no Brasil em 2014.

“Estou verdadeiramente arrasado com a morte de Liam. Sua maior alegria era fazer outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao lado dele enquanto fazia isso”, escreveu o dono de Watermelon Sugar.

“Liam vivia aberto, com o coração na mão, ele tinha uma energia para a vida que era contagiante. Ele era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos permanecerão para sempre entre os anos mais queridos da minha vida. Sentirei sempre falta dele, meu querido amigo”, lamentou.

‌



Harry ainda mandou uma mensagem de apoio para a família de Liam: “Meu coração se parte por Karen, Geoff, Nicola e Ruth, por seu filho Bear e por todos aqueles ao redor do mundo que o conheceram e amaram, assim como eu”.

Confira a publicação na íntegra