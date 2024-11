Louis Tomlinson desabafa sobre morte de Liam Payne: ‘Perdi um irmão’ Cantor quebrou o silêncio e lamentou a partida precoce do amigo e ex-colega de One Direction: ‘Era alguém que eu admirava todos os dias’ Música|Do R7 17/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h04 ) twitter

liam payne e louis Tomlinson Reprodução/Instagram @ louist91 - 17/10/2024

Um dia depois da morte precoce e trágica de Liam Payne — que caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires —, Louis Tomlinson quebrou o silêncio e lamentou a partida do amigo. Os dois fizeram parte da boyband One Direction, e a amizade não se resumiu aos palcos.

Nas redes sociais, Louis desabafou e prestou uma última homenagem a Liam. “Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil”, postou.

O cantor também relembrou de quando conheceu o amigo, aos 18 e 16 anos, respectivamente, e disse ter ficado “impressionado com a voz dele. “Com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida. Liam era um compositor incrível, sempre falávamos em voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda”, escreveu.

“Na minha opinião, Liam foi a parte mais vital do One Direction. A sua experiência desde jovem, o seu ouvido perfeito, a sua presença de palco, o seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam”, acrescentou.

‌



Por fim, Louis ainda mandou um recado para o eterno amigo: “Tenho muita sorte por ter tido você na minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus. Eu adoraria dividir o palco com vocês novamente, mas não foi assim. Eu gostaria de ter a chance de me despedir e dizer mais uma vez o quanto eu te amava. Meu garoto, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara”.

Confira a homenagem na íntegra: