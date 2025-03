Por que Bruna Marquezine participou da cerimônia do Oscar 2025? Organização da cerimônia fez o convite para a atriz brasileira Famosos e TV|Do R7 04/03/2025 - 16h38 (Atualizado em 04/03/2025 - 16h39 ) twitter

Bruna Marquezine posa para fotos no tapete vermelho do Oscar 2025 Reprodução/Instagram/brunamarquezine

Os brasileiros já esperavam ver Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles, elenco e diretor de “Ainda Estou Aqui”, no tapete vermelho do Oscar 2025. Mas na noite de domingo (2), outra personalidade bem conhecida por nós surpreendeu na entrada do Teatro Dolby: Bruna Marquezine.

Não, ela não estava ali como mais uma candidata a alguma estatueta e nem foi selecionada para apresentar um dos prêmios. A própria atriz explicou o motivo de participar da cerimônia: ela foi convidada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organizadora da premiação, para ir à cerimônia.

Marquezine já possui experiência em Hollywood. A brasileira está no elenco de “Besouro Azul”, filme de 2023 baseado nas histórias do super-herói da DC.

Nas redes sociais, a atriz brasileira compartilhou fotos na cerimônia, além de agradecer pelo convite.

Aproveitou também para parabenizar Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello e todo o elenco de “Ainda Estou Aqui”. “E muito obrigada. A vida presta!”, escreveu.

